У Польщі Михайло Головко домовлявся про співпрацю між Тернопільщиною та партнерами з країн Мережі регіонів трьох морів

Під почесним патронатом Президента Республіки Польща Анджея Дуди у Любліні 6-7 червня відбувався Конгрес місцевого самоврядування Ініціативи трьох морів. Участь у ньому взяв голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Очільник Тернопільщини виступив з доповіддю на тему: «Мережа регіонів Ініціативи трьох морів — співпраця з українськими регіонами».

– Особисто передав Маршалу Люблінського воєводства Ярославу Ставерському офіційну заяву Тернопільської обласної ради про приєднання як асоційованого члена до Мережі регіонів трьох морів, що є платформою для прямого співробітництва органів місцевого самоврядування з 12-ти країн Європейського Союзу, та спрямована на зміцнення соціально-економічного й наукового співробітництва, а також — усунення інфраструктурних відмінностей у регіонах між Балтійським, Адріатичним і Чорним морями, – зазначив Михайло Головко.

Під час свого виступу він наголосив, що Україна може бути сильним союзником країн, які входять до Ініціативи трьох морів.

– Звернув увагу на необхідність будівництва нових доріг, залізничного сполучення і логістичних центрів між Польщею та Україною, щоб забезпечити можливість експорту українських товарів після блокування чорноморських портів. Акцентував увагу на тому, що Мережа регіонів трьох морів без України не має повної цінності. Переконаний, що напрацювання Конгресу стануть доброю основою для подальшої співпраці між Тернопільщиною та її потенційними партнерами з країн Мережі регіонів трьох морів. Відтак, громади області матимуть нових партнерів і можливість отримати нові джерела для фінансування спільних структурних проєктів. Принагідно під час зустрічей із колегами з ЄС висловив слова вдячності за їхню підтримку Україні в боротьбі з російським агресором, – розповів Михайло Головко.