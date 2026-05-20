На Тернопільщині викрили схему прикриття «порноофісів» у поліції — тривають масштабні обшуки

В Україні викрили масштабну корупційну схему в системі Національної поліції, яка, за даними слідства, могла охоплювати Івано-Франківську, Тернопільську та Житомирську області. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих «порноофісів» — приміщень, де незаконно виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного та порнографічного характеру.

Сьогодні одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції. Метою операції є встановлення всіх посадовців, які могли бути причетні до схеми, перевірка їхньої ролі та надання правової оцінки діям.

За версією слідства, посередником у схемі міг бути водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Через зв’язки з керівництвом Нацполіції він, ймовірно, домовлявся про невтручання у діяльність незаконних «порноофісів».

Йдеться про щомісячну неправомірну вигоду: за даними слідства, керівники поліції могли отримувати близько 20 тисяч доларів США на місяць, ще 5 тисяч доларів отримував посередник. Натомість вони нібито не вживали заходів реагування, не документували правопорушення та попереджали про перевірки.

Щоб приховати діяльність, учасники схеми, за даними слідства, використовували умовні позначення та спілкувалися через месенджери.

У межах розслідування вже задокументовано кілька епізодів передачі коштів. Операція проводиться за сприяння Міністерства внутрішніх справ України та ДВБ Національної поліції.