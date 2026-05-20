Радіаційний слід війни: в уламках російського дрона зафіксували небезпечний фон

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зафіксували підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного безпілотника, який був використаний під час атаки на Чернігівську область у ніч на 7 квітня 2026 року.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря–повітря», які, за даними слідства, були інтегровані у модифікований ударний дрон «Герань-2». Уламки виявили поблизу селища Камка.

Російські війська, як зазначається, застосовують такі ракети під час масованих атак для ураження української авіації, яка залучається до перехоплення ворожих БпЛА.

Під час радіаційної розвідки поблизу уламків зафіксовано рівень гамма-випромінювання на рівні 12 мкЗв/год, що, за даними СБУ, суттєво перевищує природний фон і може становити загрозу для здоров’я людини.

Спільно з підрозділами ДСНС та Силами оборони України бойову частину ракети було знешкоджено та транспортовано до місця зберігання радіоактивних відходів.

За результатами досліджень встановлено, що уражаючі елементи можуть містити компоненти зі збідненим ураном (Уран-235 та Уран-238).

Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

У СБУ наголошують: у разі виявлення уламків дронів або боєприпасів не можна до них наближатися чи торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити служби за номерами 101, 102 або 15-16.