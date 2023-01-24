На Тернопільщині працюють громадяни з 21-ї країни світу

В області більшість іноземців працює у переробній промисловості (35%), сільському господарстві (19%), оптовій (роздрібній) торгівлі (14%), у сферах інформацій і телекомунікацій та охорони здоров’я і надання соціальної допомоги (по 7%) та надання інших послуг (18%).

Загалом у 2022 році на Тернопільщині 60 роботодавців використовували працю 83 іноземців з 21 країни, зокрема, Польщі, Турецької Республіки, Німеччини, Таїланду, Вірменії, Узбекистану, Бельгії, Чехії, Руанди, Данії, США, Швейцарії, Литви, Франції, Китаю, Болгарії, Білорусі, Грузії, Італії, Нідерландів та Ізраїлю.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».