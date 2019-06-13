Кандидат від Тернополя Богдан Брич: З селом вийшло, з Верховною Радою теж вийде

21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Десять політичних партій визначилися, хто представлятиме Тернопіль у Парламенті. Поки відомо про одного самовисуванця, хоча до 20 червня ця цифра може змінитися.

“Погляд” підготував своїм читачам бліц-інтерв’ю з кандидатами у депутати по даному округу, щоб допомогти зробити правильний вибір.

Богдан Брич – громадський активіст, майданівець, в. о. старости села Гаї-Шевченківські. Учасник Революції Гідності, був поранений під час сутичок з “Беркутом”, член «Ініціативної групи поранених на Майдані». Йде у Верховну Раду від політичної сили “Батьківщина”.

Богдане, чому вирішили йти у Верховну Раду?

Тому, через що і на сільського голову йшов, — хотілось змінити життя довкола себе. Гадаю, з селом вийшло, можливо, не все, що хотілось, але концептуально село змінилося, стало прогресивнішим, прозорішим. Думаю, з Верховною Радою теж вийде. Тим паче, що команда “Батьківщини” нестримно омолоджується, нові молоді люди, нові погляди, нові методи, Новий курс.

З якою програмою йдете? Чи є в ній пункти щодо життя Тернополя?

Програма проста: порядність, чесність, закон, інновації.

Про життєдіяльність Тернополя. Звісно, потрібно залучати інвестиції, розбудовувати інфраструктуру, покращувати зону комфорту громадян, але є і конкретні речі, які потрібно зробити: сміттєпереробний завод, чистка озера, об’їзні шляхопроводи, та навіть банальний ремонт бані “Чайка”… Все це потрібно робити. Також раз і назавжди потрібно позбутись практики хаотичної забудови Тернополя. Потрібна концептуально нова архітектурно-земельна доктрина, коли земельні ділянки, або право їх оренди продаються на відкритих аукціонах. Щоб молоді будівельники і підприємці, а разом з ними і архітектори та проектанти могли розпочати та успішно вести бізнес, а це, в свою чергу, приведе до зростання конкуренції і зменшення цін на житло.

Проблем багато, але все під силу людям, об’єднаних спільною метою.

Проблем багато, але все під силу людям, об’єднаних спільною метою. Навіщо вам ця велика політика?

Ніколи не мріяв стати народним депутатом, хіба що десь в думках казав собі:”Я б зробив краще”, або “я б так не зробив”. Зрештою, як у всіх. Але стався Майдан, який перевернув моє життя, і не тільки моє.

Хто оплатить заставу за Вашу участь у виборах?

Якщо Ви подивитесь мою декларацію, вона є у вільному доступі, то зрозумієте, що не важливо, хто внесе суму застави.

Як відносяться рідні до Вашого рішення піти в парламент?

Мама хвилюється за моє здоров’я, адже це нерви, постійний стрес. Дружина і діти, що рідше буду з сім’єю вдома. Друзі, знайомі кажуть, йди, бо “хто, як не ти?”.