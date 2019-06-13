Кандидат від Тернополя Богдан Брич: З селом вийшло, з Верховною Радою теж вийде
21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Десять політичних партій визначилися, хто представлятиме Тернопіль у Парламенті. Поки відомо про одного самовисуванця, хоча до 20 червня ця цифра може змінитися.
“Погляд” підготував своїм читачам бліц-інтерв’ю з кандидатами у депутати по даному округу, щоб допомогти зробити правильний вибір.
Богдан Брич – громадський активіст, майданівець, в. о. старости села Гаї-Шевченківські. Учасник Революції Гідності, був поранений під час сутичок з “Беркутом”, член «Ініціативної групи поранених на Майдані». Йде у Верховну Раду від політичної сили “Батьківщина”.
- Богдане, чому вирішили йти у Верховну Раду?
- Тому, через що і на сільського голову йшов, — хотілось змінити життя довкола себе. Гадаю, з селом вийшло, можливо, не все, що хотілось, але концептуально село змінилося, стало прогресивнішим, прозорішим. Думаю, з Верховною Радою теж вийде. Тим паче, що команда “Батьківщини” нестримно омолоджується, нові молоді люди, нові погляди, нові методи, Новий курс.
- З якою програмою йдете? Чи є в ній пункти щодо життя Тернополя?
- Програма проста: порядність, чесність, закон, інновації.
- Про життєдіяльність Тернополя. Звісно, потрібно залучати інвестиції, розбудовувати інфраструктуру, покращувати зону комфорту громадян, але є і конкретні речі, які потрібно зробити: сміттєпереробний завод, чистка озера, об’їзні шляхопроводи, та навіть банальний ремонт бані “Чайка”… Все це потрібно робити. Також раз і назавжди потрібно позбутись практики хаотичної забудови Тернополя. Потрібна концептуально нова архітектурно-земельна доктрина, коли земельні ділянки, або право їх оренди продаються на відкритих аукціонах. Щоб молоді будівельники і підприємці, а разом з ними і архітектори та проектанти могли розпочати та успішно вести бізнес, а це, в свою чергу, приведе до зростання конкуренції і зменшення цін на житло.
Проблем багато, але все під силу людям, об’єднаних спільною метою.
- Навіщо вам ця велика політика?
- Ніколи не мріяв стати народним депутатом, хіба що десь в думках казав собі:”Я б зробив краще”, або “я б так не зробив”. Зрештою, як у всіх. Але стався Майдан, який перевернув моє життя, і не тільки моє.
- Хто оплатить заставу за Вашу участь у виборах?
- Якщо Ви подивитесь мою декларацію, вона є у вільному доступі, то зрозумієте, що не важливо, хто внесе суму застави.
- Як відносяться рідні до Вашого рішення піти в парламент?
- Мама хвилюється за моє здоров’я, адже це нерви, постійний стрес. Дружина і діти, що рідше буду з сім’єю вдома. Друзі, знайомі кажуть, йди, бо “хто, як не ти?”.