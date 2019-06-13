Отець Михайло Забанджала з Тернопільщини отримав нагороду всеукраїнського рівня

Цими днями у стінах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського бібліотечного “Біографічного рейтингу – 2018”, серед яких був відзначений військовий капелан о. Михайло Забанджала.

Капелана нагородили дипломом учасника Топ-10 рейтингу в номінації “Колективний портрет” та дипломом ІІІ ступеня в номінації “Колективний портрет” за дослідження “Лицарі духа: Військове капеланство УГКЦ ХІХ – ХХ століть у біографіях” (Львів: Свічадо, 2018).

Нагадаємо, видання, яке вийшло накладом півтори тисячі примірників, автор присвятив 100-літньому ювілею Української Галицької Армії та пам’яті її жертовних польових духівників. Книга докладно розповідає про священнослужителів УГКЦ, які впродовж XIX-XX століть здійснювали духовну опіку над українським військом.

«Це збірка життєвих історій капеланів минулих століть, тобто священиків, які перебували на лінії вогню, але в той же час залишалися тими, які несли мир у цю війну, – розповідає о. Михайло, автор видання. – У цих життєвих історіях найкраще прослідковується життя народу і Церкви».

Книга містить 310 сторінок і станом на сьогодні її можна придбати у видавництві “Свічадо” за цим посиланням.