НАБУ оприлюднили відео з розшифровкою розмов високопосадовців у Тернополі

26 червня НАБУ і САП повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, які вимагали близько 2,4 млн грн у підприємця за підписання комунальним підприємством Тернопільської обласної ради актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів. За ці кошти вони також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 26 червня, НАБУ провело обшуки у приміщенні Тернопільської обласної ради. Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступниківголови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, Ігора Дем’янчука та Ігора Гайдука, – затримали.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.