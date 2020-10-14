Передвиборча програма «Сили людей». Частина четверта

Передвиборча програма «Люди важливі!». Ч.4.3.

Для зручності ознайомлення з нашою сміливою та амбітною Програмою, ми додатково презентуємо її частинами.

Частина ЧЕТВЕРТА, підрозділ 3.

ІV. ДУХОВНІСТЬ.

3. Традиції і Дім громади.

Наша міська історія і традиції – це фундамент для побудови міста мрій. Ми не шкодуватимемо ресурсів для роботи краєзнавців, культурологів, творчих особистостей і колективів.

Ми створимо культурний центр-візитку файного міста, який стане для мешканців місцем проведення головних заходів Тернополя, а для гостей – місцем знайомства з нашими традиціями!

Повна програма за посиланням – http://sl.te.ua/program