Петро Ландяк вийшов з партії «Громадянська позиція»
Про це політик повідомив на своїй сторінці ввечері 13 лютого. Причину такого свого рішення Петро Ландяк пообіцяв пояснити згодом.
Я вийшов з партії Громадянська позиція! – написав Петро Ландяк у соцмережі Фейсбук. – Годину тому завершились збори міської організації партії “Громадянська позиція”! Я вийшов з партії. Вийшов також вже екс-голова міської організації. Це зробили, ще декілька осіб. А чому? Завтра скажу!
Довідка. Петро Дмитрович Ландяк — депутат Тернопільської міської ради від «Громадянської позиції», був головою Тернопільської обласної партійної організації. Восени минулого року очолив нову громадську організацію «Українська народна варта».
З липня 1993 працює директором ТОВ “Універсам Текстерно”, засновник ТОВ “Торговий дім “Універсальний”. З 1992 до липня 1993 працював завідувачем торгового центру СП “Фірма Басарабія” (м. Тернополь).
Раніше працював провідним спеціалістом у головному планово-економічному управлінні Тернопільського облвиконкому, ревізором, старшим ревізором та начальником відділу КРУ Тернопільської облспоживспілки. Також працював старшим бухгалтером ПМК (пересувна механізована колона) Тернопільської облспоживспілки.
Закінчив економічний факультет Львівського торгово-економічного інституту.