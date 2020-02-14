Петро Ландяк вийшов з партії «Громадянська позиція»

Я вийшов з партії Громадянська позиція! – написав Петро Ландяк у соцмережі Фейсбук. – Годину тому завершились збори міської організації партії “Громадянська позиція”! Я вийшов з партії. Вийшов також вже екс-голова міської організації. Це зробили, ще декілька осіб. А чому? Завтра скажу!