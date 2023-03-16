Повістки, “кишенькові” активісти та обіцянки. Міськрада провела “слухання” щодо змін до Генплану Тернополя

У п’ятницю, 10 березня, у приміщенні міської ради відбулися так звані громадські слухання щодо змін до Генплану Тернополя. Долучитися до них могли усі охочі тернополяни, але, за даними Politerno, на виході чоловіків зупиняли працівники Територіального центру комплектування й поліція та виписували повістки.

Влада Тернополя намагається проштовхнути зміни до Генерального плану міста під виглядом “публічних громадських слухань”, на які зібрала представників комунальних установ і які називає “широким обговоренням”. Також участь у цих “слуханнях” прийняли псевдо активісти “з обійми” міської ради, або просто випадкові люди, які не розуміли, що насправді відбувається.

У той же час, перед початком заходу біля Тернопільської міської ради були помічені працівники Територіального центру комплектування та поліції, які виписували повістки небажаним гостям.

Про це у соцмережі Фейсбук повідомили учасники слухань:

На вході журналістам “20 хвилин” повідомили, що фотографувати і розміщувати макети містобудівної документації заборонено. Репортерам надали відповідь військової обласної адміністрації, у якій йдеться лише про рекомендації, а не заборону.

За даними видання, порядок денний громадських обговорень складався із доповідей осіб, які займались розробкою Генплану та плану зонування міста Тернополя. Далі були «запитання-відповіді» до доповідачів від присутніх у залі. Також на початку обговорень представники міської ради обіцяли, що учасники зможуть самостійно виступити зі своїми пропозиціями. Однак, через часовий регламент людям не дали шансу висловитись. Загалом засідання тривало у межах 2 годин.

Хто виступав, про що говорили

Першою доповіла головна архітекторка проєкту Тамара Шидловська. Вона повідомила, що у Генплані врахували три містобудувальні режими: у західному, центральному і східному районах Тернополя. В межах проєкту розглянули структуру міста з урахуванням каркасу магістральних вулиць та детальних планів території.

У деякі документи раніше вносились зміни, тому їх теж зафіксували у Генплані та плані зонування. Архітекторка зазначила, що пропонується створити нові багатоквартирні забудови для більш раціонального використання землі, та збільшити кількість рекреаційних зон.

Головна інженерка проекту Людмила Безкоровайна проінформувала присутніх про стан різних інженерних мереж міста, від яких залежить водо-, тепло-, газо- й електропостачання. У Генплані запропонували ряд реконструкцій та будівництв нових об’єктів і підстанцій, як відповідають за забезпечення містян цими зручностями.

Третьою і останньою виступила доповідачка по плануванню обмежень території та стратегічної екологічної оцінки проекту – головний фахівець Наталія Сувак. Вона зауважила, що більшість рішень, запропонованих у Генплані та плані зонування, мають позитивний вплив на навколишнє середовище і на здоров’я місцевого населяння. Однак, є й негативні ризики, як от нові витоки небезпечних речовин, виділення земельних ділянок під забудову у рамках документальних обмежень тощо.

Одразу кілька тернополян запропонували відкласти обговорення до перемоги України у повномасштабній війні. Адже не всі можуть бути присутніми на дискусії. Чимало жителів міста зараз перебувають у лавах ЗСУ і тероборони, стоять на захисті держави.

Однак, представники міської ради заявили, що згідно із законодавством, зауваження не може бути враховане без створення погоджувальної комісії. Ті, хто залишився у сесійній залі, більшістю проголосували «за». Будь-хто з учасників громадських слухань має шанс взяти участь у подальших обговореннях. Потрібно лише записатись у міськраді та залишити контакти.

Наприкінці заходу учасникам повідомили, що результати громадських обговорень (протокол, фото-, відео- й аудіо матеріали) оприлюднять на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради у дводенний термін після їх розгляду та розглянуть усні й письмові пропозиції від тернополян. Проте резльтати до цього дня не оприлюднені.

Як зазначає видання, на слухання прийшли активісти, які не задоволені змінами які відбуваються щодо Генерального плану Тернополя. Зокрема, громадянин міста Олег Климчук незадоволений деребаном землі.

“Борюся зі змінами до Генплану Тернополя ще з 2012 року. Я звертався до колишнього президента Порошенка у 2014 році, до обласної адміністрації, до Міністерства внутрішніх справ України, до Національного антикорупційного бюро тощо. Найбільше мене обурюють забудови на території парків, а також фальсифікація будівництва готелю біля залізничного вокзалу”, – зазначив чоловік.

“Активіст” Віталій Чубатий, про якого ми розповімо окремо, зазначив, що не погоджується з багатьма змінами, які стосуються зелених зон та парків. Також він не згідний з тим, що обговорення відбуваються під час воєнного стану, коли не всі тернополяни мають змогу повноцінно ознайомитися зі змінами та взяти участь в обговореннях.

Володимир Салук прийшов на громадські обговорення з власної ініціативи – як історик та дослідник. Тернополянин незадоволений тим, що слухання проекту про внесення змін щодо Генплану міста проводять у час повномасштабної війни. За його словами, це не дозволяє у повній мірі вивчити матеріал та отримати до нього повноцінний доступ. А не кожен може прийти у першій половині дня в міську раду й усе занотувати. Термін розгляду пропозицій, на його думку, теж варто було би продовжити.

Обурює людей і те, що містобудівну документацію заборонено фотографувати – з нею можна лише ознайомитися в Управлінні містобудування, архітектури та кадастру міськради. Зробити це можна у будні з 9.00 до 13.00 за адресою: вул. Коперника, 1, кабінет 206 (другий поверх).

Що обіцяли представники міськради

Під час доповідей представники міської ради обіцяли відремонтувати інженерні мережі міста. Відповідно до Генплану, пропонують провести реконструкцію системи водовідведення: здійснити перекладку всіх верхніх аварійних мереж, оновити водоочисні споруди на Тернопільському водозаборі, побудувати нові очисні споруди на Івачівському водозаборі тощо. Всі стічні води у перспективі мають подаватись до каналізаційних міських водоочисних споруд. Вони теж потребують серйозного оновлення та зміни технології очищення.

Щодо теплопостачання, від міської ради пропонують замінити котли у теперішніх квартальних блочних котельнях на сучасні і впровадити операційну установку (тобто кінцевий споживач буде мати і тепло, і електроенергію).

Розвиток газопостачання відбуватиметься за рахунок підключення абонентів на ділянках нової забудови. ПрАТ «Тернопільміськгаз» внесли пропозиції щодо резервних джерел газопостачання міста. Станом на сьогодні електроенергією Тернопіль та область забезпечує потужна Тернопільська електрична підстанція. У Генплані пропонують реконструювати ряд підстанцій та подавати світло від інших міст.

Також міська рада обіцяє створити тимчасовий притулок для безпритульних тварин у північно-західній зоні міста (на вулиці Текстильна). Там займатимуться перетримкою, вакцинацією і передання опікунам вуличних собак і котів.

Далі обіцяють провести реконструкцію міського сміттєзвалища, побудувати сміттєпереробне підприємство на території Тернопільської громади. Також на території сміттєзвалища пообіцяли створити спеціальний об’єкт для утилізації померлих тварин. Такого об’єкта у місті наразі немає.

Міська рада планує розширити межі територій міських кладовищ.

Хочуть також розчистити русла річок Серет і Рудка, створити захист територій від підтоплення тощо.

Як зазначає видання, від багатьох присутніх на слуханнях звучали запитання «Наскільки зменшаться зелені зони внаслідок змін у Генплані?», «Чи скоротять територію існуючих парків?» Представники міської ради переконували: «Жодну територію парку не зменшили! Межі парків залишаються тими ж самими. Жодного скорочення зелених зон теж не буде». Навпаки, обіцяють, що Тернопіль озеленять ще більше, а у проектних межах запропонували додати 300 га насаджень.

Плани і реальність

Непокоїть тернополян те, що у новому плані зонування деякі ділянки парків та зелених зон змінили своє призначення і якщо ці зміни затвердять – там можна буде будувати.

Зокрема, у парку Шевченка, наприклад, можуть з’явитися будинки. На території парку зараз розташований стадіон ФСК «Динамо». Ділянка, де розташований стадіон «Динамо», входить до меж парку. На чинному Генплані зонування міста спортивна зона визначена як Культурна та спортивна зона (Г-4). А от у новій уже частина ділянки позначена як П-Ж-5 — Зони резервної багатоквартирної забудови від 10 до 16 поверхів.

Після повномасштабного вторгнення росії на території Старого парку забрали радянську військову техніку. Також там планують демонтувати меморіали радянським військовим. Місце, де розташований пам’ятник З’єднанням та частинам, що брали участь у визволенні Тернополя, та майданчик, де була військова техніка, у чинному плані зонування визначені як Р-3 — рекреаційні зони озеленених територій загального користування. Однак на новому кресленні тепер Г-4–1 — Спортивна зона.

Біля церкви Всіх Святих Землі Української на вулиці Винниченка нині — зелена зона. Однак на новому плані частина землі з Рекреаційної зони озеленених територій загального користування перетворилась на проєктну зону розміщення культових та обрядових споруд.

“Свої” активісти

Окремо хочемо розповісти про присутніх на слуханнях так званих активістів. Зокрема, вище ми згадували про засновника ГО «Об’єднання наше майбутнє» Віталія Чубатого, який свого часу подавав на «Громадський бюджет 2022» проєкт «Благоустрою скверу по проспекту Злуки».

Організація Віталія Чубатого була зареєстрована 8 червня 2021 року, напередодні появи петиції про присвоєння земельній ділянці на пр.Злуки статусу “скверу”. За нашими даними, ці дії були узгоджені із міською радою.

Але нас зацікавило інше: 15 грудня 2017 року на сесію Тернопільської міської ради був винесений проєкт рішення щодо затвердження Чубатому Віталію Петровичу зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Заміська,16 (площа 0,1895 га, кадастровий номер 6110100000:07:009:0125) для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Йдеться про скандальну ділянку, яка межує з пр. Злуки 8 (Нова пошта №4) та вул. Галицькою, де так звані “гаражні ділянки” об’єднали, а після зміни цільового призначення забудували багатоквартирним будиноком.

За нашими даними, зміни до Генплану Тернополя дуже важливі для міського голови Тернополя Сергія Надала. Саме тому міська рада намагається легалізувати цей процес, надавши йому максимальної ваги, зокрема, за рахунок присутності на “громадських слуханнях” наближених громадських активістів. Згодом влада Тернополя матиме виправдання своїх дій нібито “широким обговоренням” змін до містобудівної документації міста.