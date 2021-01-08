Facebook й Instagram заблокували профіль Трампа до кінця його президентства

Профілі Президента США Дональда Трампа у Фейсбуці і Instagram будуть заблоковані аж до інавгурації Джо Байдена.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив генеральний директор Фейсбуку Марк Цукерберг.

«Ми вважаємо, що ризики дозволити президенту продовжувати користуватися нашим сервісом в цей період просто занадто великі. Тому продовжуємо блокування, яке ми розміщуємо в його акаунтах Facebook і Instagram на невизначений термін і хоча б на найближчі два тижні до завершення мирного переходу влади », – заявив Цукерберг.

Першим з соціальних мереж про блокування профілю Трампа заявив Твіттер, позбавивши президента можливості користуватися соцмережею протягом 12 годин. Слідом блокування на добу оголосили Фейсбук і Інстаграм. Таким чином Трампа було позбавлено його головного способу спілкування з прихильниками.