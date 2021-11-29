Сергій Надал дав вказівку тернопільській поліції залякувати усіх, хто бореться з земельним дерибаном?

29 листопада 2021 року працівники поліції повідомили депутатів «Сили Людей» Іван Ковалик, Ігор Турський, Іван Сороколіт про відкриті кримінальні провадження, які стосуються захисників зелених зон, та намагались вручити їм протоколи про адміністративні правопорушення.

Замість розслідування розкрадання міської землі та забудови зелених зон, поліція чинить тиск на усіх, хто публічно бореться проти свавілля місцевої влади, – про це йдеться у заяві “Сили Людей”.

Вважаємо, що поліція прямо виконує вказівки міського голови Сергія Надала по саботуванню розслідувань десятків злочинів, які стосуються Тернопільської міської влади, та переслідувати громадян, які заважають розкраданню землі й коштів громади.

Також заявляємо, що команда «Сили Людей» на будь-який тиск ніколи не піддавалась і піддаватись не буде. Ми завжди твердо стоятимемо на сторожі інтересів громади.