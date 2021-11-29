Відтепер Тернопіль можна відчути на смак

Відчути Тернопіль на смак, познайомитися з давньою автентичною кухнею краю та дізнатися що і як споживали багато років тому відтепер можна в деяких закладах міста.

Нещодавно Туристично-Інформаційний центр міста Тернополя презентував новий гастрономічний проєкт ” Смачний Тернопіль”. На разі в ньому взяли участь 5 закладів харчування і одна господиня. Для участі в проєкті учасникам потрібно було віднайти автентичні Тернопільські страви та впровадити їх в меню з відповідним описом. Під час презентації всім учасникам проєкту вручили таблички ” Смачний Тернопіль”. Ці таблички заклади розмістять в себе, так щоб всі відвідувачі змогли їх побачити і дізнатися про страви давньої кухні міста.

Гречані пироги, млинці, налисники, штрудель, наливки, настоянки, карменадлі, медівнички або ромбики та ще багато смачних, цікавих автентичних страв, які можна спробувати в Тернополі. Проєкт “Смачний Тернопіль” має на меті не лише презентувати давню традиційну кухню для туристів, а й познайомити жителів міста з їхньою гастрономічною історією. Адже серед понад 300 закладів харчування лише в деяких ви зможете знайти страви притаманні нашому краю.

Як зазначили організатори заходу, це лише початок проєкту, до якого в майбутньому зможуть доєднатися всі бажаючі заклади і господині які віднайдуть давні, забуті автентичні рецепти страв. В майбутньому планується не лише збільшити кількість учасників проєкту, а й випустити гастрономічний путівник міста і запровадити автентичний гастрофестиваль. На разі всі бажаючі можуть відвідати авторську екскурсію гастрономічною історією міста “Смачний Тернопіль”.

Дашкевич Марина