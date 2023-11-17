Сергій Надал намагається оправдатися за маєток в Маямі?

На вулицях Тернополя представники соціологічної служби Smartpoll проводять опитування перехожих щодо їхньої думки про міського голову Сергія Надала, його можливих конкурентів на місцевих виборах та важливість для загалу тих скандалів, які останнім часом розгорталися навколо мера.

Соціологічна служба Smartpoll – це столична фірма, яка спеціалізується на проведенні різних форм опитувань громадської думки. Її послуги – не з дешевих (наприклад, базове опитування на 2200 анкет вартує $9 900), однак втриматися в кріслі керівника міста на четверту каденцію для мера, мабуть, значно важливіше.

Нам вдалося потай сфотографувати декілька запитань із переліку, який використовує Smartpoll для опитування в Тернополі. З них можна одразу здогадатися, кому воно вигідне і для якої мети.

Серед ймовірних конкурентів на виборах вказані відомі тернополяни, які, на думку мера чи осіб, до нього дотичних, можуть становити для його крісла загрозу: Степан Барна, який з першого дня вторгнення захищає нашу країну в лавах ЗСУ, колишній однопартієць та заступник Надала Леонід Бицюра, діючі нардепи Андрій Богданець та Іван Чайківський, голова обласної ради Михайло Головко, головний опозиціонер мера на минулих виборах і в міськраді Іван Сороколіт, організаторка акції «Гроші на ЗСУ» в Тернополі Ольга Тимошенко, голова ТОВА Володимир Труш та волонтер Ігор Хома.

Цікавиться замовник опитування і питанням, як має виглядати розподіл міського бюджету на наступний рік: збільшити допомогу армії за рахунок зменшення ремонтів у дворах або залишивши кошти тільки на аварійні ремонти, віддавати все на ЗСУ без залишку, чи збалансувати витрати на фронт і на місто. Відповіді на це запитання важливі для мера тим, що він формуватиме свою подальшу стратегію поведінки з організаторами акції «Гроші на ЗСУ», а також свого поводження з бюджетом наступного року з огляду на те, як вважають більшість його ймовірних виборців.

У наступних запитаннях проглядається страх мера перед наслідками скандалів, які, будьмо чесними, він сам і створив. Наприклад, як впливає на честь мера скандал навколо його однопартійця Михайла Головка, чи що тернополяни думають про віллу в Майямі, яку, як писали ЗМІ, Сергій Надал купив для своєї доньки.

Є в опитуванні й елементи маніпуляції громадською думкою. Наприклад, щодо придбання вілли передбачені лише такі відповіді:

– це кредитні кошти американських банків;

– це фінансова допомога Сергія Надала своїй доньці;

– це кошти чоловіка доньки Сергія Надала зі США і його родичів.

Так само на запитання «Для чого в пресі протягом року постійно піднімаються питання маєтку доньки Надала у Маямі і порушена кримінальна справа в НАБУ?», прописані лише такі варіанти відповідей:

– це роблять його політичні опоненти, щоб усунути його від влади;

– у такий спосіб його шантажують і вимагають гроші;

– це продумана атака центральної влади проти місцевого самоврядування.

Люди, які пройшли опитування, стверджують, що й інші питання в анкеті маніпулятивні або ж мають на меті визначити, як мер повинен проводити свою подальшу пропаганду, щоби прорватися на четверту каденцію окупації керування Тернополем.