Сесія у Тернопільській міській раді: некоректна інклюзія, нагороди для тернополян та «прокурорський беспрєдєл»

У п’ятницю, 20 серпня відбулося засідання Тернопільської міської ради.У порядку денному було 9 питань, ще одне звернення додали вже на сесії. Серед розглянутих питань: присвоєння нагород, іменних стипендій, договір про постачання газу та звернення до Генерального прокурора зупинити «прокурорський беспрєдєл». Загалом засідання тривало півгодини, – повідомляє Очевидець.

Традиційний початок

Традиційно, сесія розпочалася з привітання депутатів-іменинників. Після того, як депутати проголосували за процедурні питання та порядок підрахунку голосів, міський голова повідомив, що деякі проекти рішень змінено.

“Повідомляю вам, що надіслано на електронні адреси нові редакції проектів рішень номер 4, номер 5, номер 7. Також рішення міської ради в які вносилися зміни або доповнення і результати розгляду проектів рішень постійними комісіями”. — сказав Сергій Надал.

Порядок денний доповнили зверненням депутатів до Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо договорів оренди в навчальних закладах Тернополя. Депутати із партії “Сили людей” голосували “проти” цього проекту.

Як пояснив журналістам “Очевидець.Медіа” депутат Ігор Турський у назві проекту йдеться про заклади освіти, а у самому проекті про те, що прокуратура вимагає у міської ради надати копії “документів, що стосуються укладення договорів оренди об’єктів комунальної власності Тернопільської громади”. Тобто, звернення стосується не лише оренди в навчальних закладів, а всього міста.

Замість довідки: у тексті звернення міських депутатів до Генпрокурорки звучить фраза “прокурорський беспрєдєл”. Вони так назвали запити Тернопільської обласної прокуратури щодо отримання відповідних документів про оренду комунального майна.

Авторкою проекту-тексту рішення є депутатка з фракції ВО “Свобода” Ольга Похиляк. Вона також очолює Управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Про нагороди і стипендії: “тут ми долучили дітей-інвалідів”

Троє тернополян отримають звання “Почесний громадянин міста Тернополя”, а ще 11 будуть нагороджені відзнакою Тернопільської міської ради, серед них Тетяна Чубак, Почесний Консул Угорщини в місті Тернополі, Марцін Міхалік, заступник мера міста Хожув (Республіка Польща), Тетяна Корчак, начальник управління економіки, промисловості та Олег Стахів, директор клініки ендоскопічної та пластичної хірургії. Міський голова офіційно вручить нагороди на День міста.

Під час виступу із проектом Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей, начальниця управління освіти і науки, Ольга Похиляк некоректно назвала дітей з інвалідністю дітьми-інвалідами.

“Вже кілька років поспіль засідає комісія при міській раді. Представників подають дирекція і ради школи дітей з різних галузей. Це галузь мовознавства, історії, краєзнавства, мистецтва, спорту. До речі, тут ми долучили вже із інклюзією,і дітей інвалідів, і комісія вибирає кращих з кращих за певними критеріями”

А ми нагадуємо, що із грудня 2017 року, в Україні на законодавчому рівні слово “інвалід” забрали з усіх законів України і замінили на “людина з інвалідністю”.

Без обговорень простіше, але за газ треба платити

Хоча порядок денний був невеликий, але не всі проекти з цього переліку супроводжувалися доповідями. Як от зміни до програми “Турбота” чи змін у списку присяжних Це мотивували тим, що проекти рішень пройшли профільні комісії, які через карантин проводяться без громадськості та без онлайн трансляцій. Заперечень від депутатського корпусу з цього приводу не було.

Майже три з половиною мільйонів гривень заборгувало КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Нафтогазу України. Борг реструктуризують, а гарантом повернення грошей виступить міська рада.

Після того, як більшість депутатів підтримали звернення депутатів до Генерального прокурора Ірини Венедіктової, міський голова, Сергій Надал, побажав усім присутнім гарного святкування Дня Незалежності та Дня міста і завершив роботу сесії. Анонсовані на сайті міської ради питання про передачу у приватну власність будинку на вулиці Бойківська та приватизацію об’єктів комунальної власності на розгляд сесії не потрапили.