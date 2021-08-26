10:00 | 26.08.2021
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На будівництві загинув 58-річний житель Тернопільщини

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свічка,

Правоохоронці відділення поліції № 1 ( м. Борщів) розпочали кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці. Під час виконання ремонтних робіт на території медичного закладу, що на Чортківщині, травмувався 58-річний житель села Глибочок.

 Повідомлення про подію надійшло поліцейським 23 серпня від лікаря бригади швидкої допомоги. Потерпілого з тяжкими травмами доправили до медзакладу. Вже в реанімації чоловік помер.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що померлий працював різноробочим на будові. Під час виконання ремонтних робіт однієї з будівель він зірвався з трьох-метрової висоти й зазнав травм.

Відомості за даним фактом слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 271 ККУ. Триває досудове розслідування.

 Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

 © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/na-budivnicztvi-zaginuv-58-richnij-zhitel-ternopilshhini/

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