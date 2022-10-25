У Чорткові горіли чотири спарених гаражі та будинок

24 жовтня о 17:26 у м. Чортків на вул. Залізнична виникла пожежа чотирьох спарених гаражів та житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено дерев’яний гараж площею 15 м кв., пошкоджено покриття трьох спарених гаражів та суміжного житлового будинку на загальній площі 25 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано п’ять будівель та один мотоцикл.

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