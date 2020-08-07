Що відомо про земельний податок, який уже активно обговорюють на Тернопільщині

Законопроект 3131Д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, активно обговорюють жителі Тернопільщини. По селах розповсюджуються чутки, начебто власникам паїв тепер доведеться платити додатковий податок, що бентежить багатьох селян.

Насправді ж пересічні громадяни змін у законодавстві взагалі не відчують, переконує нардеп, член ради обласної організації партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Податок, що запроваджується, не стосується людей, які ведуть домашню господарство на власних паях. З площі менше 1 га податок не сплачується. А фактично лише таку площу можна обробити самотужки. Більші земельні наділи використовують вже для сільгоспвиробництва і для продажу вирощеної продукції, а тому з них треба сплачувати податок», – пояснює ситуацію нардеп.

Вона додає, що даний податок не є додатковим, а фактично став зведеною сумою з мінімальних податків, які раніше потрібно було сплачувати з гектара.

«Запроваджена плата – це приблизно 1 тис. 215 грн на рік з гектара. Більшість фермерів та аграріїв вже і так її сплачують. Що важливо, цей податок надходить до бюджетів ОТГ і дані кошти будуть використані на потреби громади», – підкреслила Євгенія Кравчук.

У свою чергу голова обласної організації партії «Слуга народу», нардеп Володимир Гевко наголосив, що новообраний парламент вже прийняв чимало важливих законопроектів, які модернізували податкову систему та зробили прозорим ринок землі.

«Ми зруйнували систему, яка 28 років дозволяла олігархам виводити прибутки до офшорів, запровадивши правило: заробляєш в Україні – плати податки в Україні. Заборонили продавати українські підприємства через офшорні компанії, не сплачуючи податки. Підвищили ставки ренти на видобування руди компаніями олігархів. Також дали можливість бізнесу відшкодовувати збитки від дій контролюючого органу, полегшили процедуру оскарження дій податкової, спростили звітність по внеску на соціальне страхування і ПДФО», – окреслив здобутки Володимир Гевко.

Він також зауважив, що завдяки прийнятому закону про ринок землі власники паїв нарешті отримали можливість скористатися своїм правом власності на землю. При цьому парламент обмежив концентрацію власності угідь до 500 га в одні руки і відтермінував відкриття ринку до 2021 року.