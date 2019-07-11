Щоб відремонтувати «Гаївський міст» потрібна підтримка в Києві

Повернути Тернополю статус логістичного центру Західної України, прагне кандидат у народні депутати від Тернополя Степан Барна. Аби досягти такої мети, потрібні добрі дорожні розв’язки.

Гаївський міст – одна із найбільш больових точок Тернополя

На проблему з Гаївським мостом вкотре звернули увагу тернополяни під час зустрічі з кандидатом у народні депутати Степаном Барною. За два дні по тому на його запрошення у Тернопіль приїхав перший Віцепрем’єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів. Разом вони побували на мості та обговорили шляхи залучення фінансування на його реконструкцію.

Проблема реконструкції Гаївського мосту тягнеться з 2010 року. Її ніхто реально не вирішував до сьогодні. Відбувалося це з двох причин: міст перебуває на балансі у міста та недостатність фінансування на його відновлення.

Як розв’язати проблему?

За словами Степана Кубіва, у зв’язку із тим, що Степан Барна, ще перебуваючи на посаді Голови обласної адміністрації у 2017 році звернувся з листом до Кабміну, про цю проблему почали говорити. «Ми пропонуємо передати цю дорогу на баланс держави, що хотіли зробити ще кілька років тому. Тоді, відповідно, формується бюджет на наступний рік та спрямовується фінансування. Сьогодні ремонт мосту оцінюють у 205 мільйонів гривень. Нам потрібно дивитися на стратегічний розвиток Тернополя як великого інфраструктурного проекту, який є реальним для проведення міжнародних транзитних вантажів», – зазначив Степан Кубів.

Степан Барна наголосив, що завданням номер один бачить зробити все, щоб допомогти Тернопільській міській раді у вирішенні цього питання. Відремонтувати аварійний Гаївський міст важливо, бо через нього проходять кілька тисяч автомобілів щоденно і він з’єднує дві значущі міжнародні траси – кременецьку та хмельницьку.

«Нам важливо, щоб автомобілісти, котрі рухаються дорогою М-12 та М-19, не відчували незручностей. Впродовж останніх років ми мали підтримку Кабінету міністрів в особі також Степана Кубіва. Сьогодні бачимо такі можливості для реалізації цього проекту: у разі обрання депутатом Верховної Ради України я буду ініціювати виділення коштів постановою Кабінету міністрів по субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій, підтримуватимемо й позицію щодо фінансування з Державного фонду регіонального розвитку», – пояснив Степан Барна.

Яка доля Східного об’їзду Тернополя?

Цього року розпочинається реалізація глобального проекту – будівництво Східного обходу Тернополя. Йдеться про нову дорогу, яка з’єднає траси М-12 і М-19. Фінансування з Європейського інвестиційного банку – 20 млн. євро. Зараз відбуваються підготовчі заходи. І цей обхід дозволить суттєво зняти навантаження з Гаївського мосту та об’їзної дороги Тернополя, підсилить безпеку та частково вирішить екологічне питання. «Ми хочемо повернути Тернополю статус логістичного центру Західної України, а без добрих розв’язок це зробити неможливо», – акцентував Степан Барна.

Нагадаємо, за останні чотири роки у Тернопільській області вдалося капітально відремонтувати три основні магістралі – М-19 Тернопіль – Кременець, М-12 Тернопіль-Підволочиськ та Н-09 Тернопіль – Львів.

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