Скандального депутата з Тернопільщини ЦВК не зареєструвала через невчасну оплату застави

Святослав Півторак – фігура досить відома у Тернополі та за межами міста.

Чоловік свого часу працював редактором місцевої газети “Тернопіль вечірній”, у кінотеатрі “Перемога”,сьогодні обіймає керівну посаду у КП “Тернопільелектротранс”.

Крім того, Святослав Півторак пішов з радикальної партії Олега Ляшка і приєднався до “Руху нових сил” Михайла Саакашвілі.

Відтак, Півторак хотів йти у Парламент по 165 -му одномандатному виборчому окрузі, з центром у місті Зборів.

Та за словами самого Півторака він ніби то вчасно вніс заставу у розмірі 42 тисяч гривень, натомість банк операцію не провів і кошти прийшли на рахунок аж 21 червня, коли реєстрація кандидатів уже завершилася, пише Репортер.

Тому на 165-му окрузі буде на одного кандидата менше.