Скандальний мега-МАФ екс-депутата демонтують?

Історія мега-МАФу, що під покровом ночі облаштували на центральному ринку Тернополя, може закінчитися демонтажем. Принаймні таку інформацію журналісти «Номер один» отримали, так би мовити, з перших вуст – від правоохоронців, які опікуються даним кримінальним провадженням.

Нагадаємо, ще восени 2016 року на території центрального ринку посеред ночі «виріс» один, проте пристойний МАФ. Щоправда, поставили тимчасове «чудо» сумнівно з точки зору закону. Адже рішенням сесії від 26 січня 2016 року депутати надали дозвіл на укладання договору земельного сервітуту ПП «Нива і К» на ділянку площею 0,0945 га (вул. Живова – Шептицького) для проходу та проїзду. На практиці ж ділянку не розчистили, а навпаки, заставили суцільною сірою «бляшанкою».

Таке специфічне трактування підприємцем рішення сесії народні обранці вирішили не пускати повз вуха. Депутати написали заяви у поліцію, аби розібратися в цій ситуації.

– Наша комісія (земельна) сервітуту, не підтримала і навіть мала застереження на сесії до колег. Мене допитали як голову земельної комісії, зорієнтував слідчу в основних, на мою думку, порушеннях. Сподіваюся, правоохоронці після «типу реформи» запрацюють по-новому й адекватно розберуться в ситуації, – розповідав нам депутат міськради Андрій Шкула, який один з перших пожалівся на МАФ поліції.

За заявами депутатів ГУ Нацполіції порушило кримінальне провадження щодо встановлення МАФів на вул. Живова.

Цікаво, що засновником ПП «Нива і К» є екс-депутат міської ради, будівельник та просто хороший друг міського голови Сергія Надала – Михайло Гладкий. Згідно з додатком до рішення міської ради (від 26.01.2016 року №7/5/35) горе-МАФ екс-депутата мав би «прикрашати» ринок п’ять років. Однак, за нашою інформацією, розслідування в рамках кримінального провадження триває і має всі шанси цього разу закінчитися не на користь підприємця.

Щоправда, тут є один нюанс. За інформацією з неофіційних джерел, власник МАФу уже розпродав його по частинах, взявши за кожне, так би мовити, віконечко по 10 тис. американських доларів. А там понад 10 окремих кіосків, хоч і під одним дахом. Орієнтовно можна навіть порахувати, скільки сумарно вторгував підприємець за мега-МАФ.

Нам, на жаль, не відомо, хто ті люди, що наважилися придбати кіоски і чи знали вони, що їх покупка перебуває під прицілом поліції. Та якщо копи доведуть справу до логічного кінця, хто повертатиме гроші людям?

Тим паче, що ми спілкувалися з працівниками поліції, які безпосередньо дотичні до даного провадження. Вони запевнили, що слідство триває, однак вже зараз підстав достатньо, аби прибрати мега-МАФ із території ринку.

Прикро одне: якщо закон у цій історії переможе, то від руки Феміди, вочевидь, найбільше постраждає не першочерговий власник МАФу, а тернополяни, які фактично придбали повітря…

