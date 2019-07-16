«Степан Барна має досвід і бажання працювати для людей», – Віталій Гайдукевич

Майбутнє можуть творити лише ті люди, які чітко усвідомлюють кілька речей: яка ціль, якими засобами її досягнути і який людський ресурс наявний. Так вважає український журналіст, телеведучий Віталій Гайдукевич.

«Цей людський ресурс – це власне ми, команда і містяни – тернополяни. Я та члени команди «Європейської Солідарності» переконані, що Степан Барна не буде тією людиною, яка просто зайде в парламент заради того, щоб бути депутатом. Бо у нього є досвід і бажання щось робити, а це дуже важливо», – зазначає Віталій Гайдукевич. Він також додає, що команда «Європейської Солідарності» підтримує Степана Барну та закликає 21 липня прийти на виборчі дільниці та віддати голос за нього.