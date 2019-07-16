З ким готовий об’єднатися Іван Ковалик у новій Верховній Раді?

Під час цієї виборчої кампанії мені доводилось відповідати на чимало важливих питань виборців. Чому я балотуюсь у Верховну Раду самовисуванцем – вже відповів громадянам у місцевих ЗМІ. То ж зараз дам відповідь на ще одне, чи не найпопулярніше питання, яке лунає в мою адресу: чи стану я частиною коаліції в новому українському парламенті?

Щоб відповісти на це запитання, в першу чергу, треба знати:

1. які політичні сили формуватимуть майбутню коаліцію ?!

2. якою буде за змістом коаліційна угода?!

3. якою буде політика реагування нової парламентської більшості та російську агресію ?

Серйозним викликом для майбутньої ВерховноїРади стане одіозний проросійський політик, кум президента РФ – Віктор Медведчук. Оскількипрокремлівські сили в Україні, швидше за все, матимуть другу за величиною фракцію в новообраному парламенті, а можливо, й станутьчленами коаліції. Вплив та позиції Медведчукастануть ще сильніші. Припускаю, що він, маючи у своїх руках значні інформаційні ресурси і брудніросійські гроші, намагатиметься взяти під контроль багатьох народних депутатів з різних політичнихсил, щоб формувати свій, проросійський порядок денний.

Я дуже обережно та критично ставитимусь до тієї коаліційної угоди, яка формуватиметься та політиків які будуть її підписантами. Якщо цякоаліція почне наступ на українську мову та культуру, якщо вона почне здавати державніінтереси України – я не буду в цій коаліції!

Але, якщо новостворена коаліція у Раді буде виключно проукраїнська, захищатиме нашу державу від агресії РФ, буде дбати про українськіінтереси та цінності на кожному відрізкудержавного будівництва – я буду частиною такоїкоманди.

Я запевняю, що своєю законотворчоюдіяльністю у Верховній Раді дбатиму про розвиток, зміцнення української держави, збереження їїтериторіальної цілісності й ніколи не зраджунаціонального інтересу.