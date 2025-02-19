Мер Тернополя Сергій Надал, обіймаючи посаду з 2010 року, вибудував навколо себе мережу довірених осіб, які займають ключові позиції в управлінні містом та місцевому бізнесі. Особливе місце серед них посідає його однокласник Юрій Романович Пилипчук, який став одним із провідних забудовників Тернополя.

Юрій Пилипчук є засновником та керівником будівельної компанії «Меркурій», яка з 2014 року активно займається забудовою міста. За цей час компанія збудувала щонайменше 12 багатоквартирних житлових будинків, а також має низку об’єктів на стадії будівництва та в планах.

Окрім «Меркурія», родина Пилипчуків володіє близько 40 компаніями, серед яких обслуговуючі кооперативи, охоронні фірми та інші підприємства. Більшість із цих компаній використовуються для отримання земельних ділянок у Тернополі без проведення відкритих торгів, що викликає підозри у непрозорості таких операцій.

Скандальні забудови

Діяльність компаній Пилипчука неодноразово супроводжувалася скандалами. Зокрема, будівництво на вулиці Громницького, 4а, на території школи №9, викликало обурення громадськості. Інший приклад — висотка на вулиці Яреми, 14, щодо якої досі тривають судові спори.

Зв’язки з міською владою

Близькі стосунки між Сергієм Надалом та Юрієм Пилипчуком сприяли успіху останнього в будівельному бізнесі. Пилипчук має тісні зв’язки з керівниками комунальних підприємств міста, такими як Роман Кришталовський (директор КП «Тернопільбудінвестзамовник»), Олег Фляк (директор КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення») та іншими. Ці зв’язки дозволяють йому отримувати вигідні замовлення та земельні ділянки для забудови.

У 2015 році Головне слідче управління Нацполіції розпочало кримінальне провадження щодо можливих зловживань посадовців Тернопільської міськради та підконтрольних їм осіб при передачі земельних ділянок обслуговуючим кооперативам, пов’язаним із Пилипчуком. Однак, за даними на 2016 рік, справа не мала значного прогресу.

Компанії Галини Пилипчук

Приватне підприємство “Меркурій Вест” увірвалося в забудову Тернополя на початку 2014 року, коли Сергій Надал був у розпалі своєї першої мерської каденції. Колишній податківець швидко зрозумів, що домовлятися з будівельними компаніями та мати свій “відсоток” – вигідно. Однак згодом він збагнув, що ще вигідніше будувати самостійно, а всі прибутки з продажу нерухомості збирати через довірених осіб. Тут у гру вступили Юрій та Галина Пилипчуки.

Скандальні забудови

“Меркурій” одразу ж втягнувся в кілька гучних будівельних скандалів:

Будинок на Громницького, 4а – будівництво на території 9-ї школи викликало суспільне обурення. У цьому проєкті фігурував начальник відділу ДАБК Тернопільської міської ради Михайло Горішний, чия дружина навіть була серед засновників відповідного кооперативу.

– будівництво на території 9-ї школи викликало суспільне обурення. У цьому проєкті фігурував начальник відділу ДАБК Тернопільської міської ради Михайло Горішний, чия дружина навіть була серед засновників відповідного кооперативу. Висотка на Яреми, 14 – судові процеси щодо цієї забудови тривають досі.

– судові процеси щодо цієї забудови тривають досі. ОК “Сонячний-2015” – гаражне будівництво у парку Національного Відродження поблизу 23-ї школи.

– гаражне будівництво у парку Національного Відродження поблизу 23-ї школи. ОК “Нова Оселя” – у 2019 році ділянка на Чернівецькій була передана Юрію Пилипчуку, і тепер там зводиться багатоповерхівка.

Зв’язки та вплив

Будинок на Білогірській, 26а . Формально замовником виступило ГУ СБУ в Тернопільській області, але дві квартири та два гаражі в ньому отримав син заступника міського голови Івана Хімейчука – Петро. У декларації Хімейчука вони не відображені.

. Формально замовником виступило ГУ СБУ в Тернопільській області, але дві квартири та два гаражі в ньому отримав син заступника міського голови Івана Хімейчука – Петро. У декларації Хімейчука вони не відображені. ЖК “День і ніч” на провулку Цегельний, 1-д . Одну з квартир у цьому будинку оформили на доньку ексголови Тернопільської ОДА Володимира Труша, що може свідчити про “подяку” за співпрацю.

. Одну з квартир у цьому будинку оформили на доньку ексголови Тернопільської ОДА Володимира Труша, що може свідчити про “подяку” за співпрацю. ОК “ГК Автопромінь” . У цьому підприємстві частку мали високопосадовці митної та податкової служби України.

. У цьому підприємстві частку мали високопосадовці митної та податкової служби України. Земельні махінації. Ділянки часто передавалися підставним особам або “наближеним” забудовникам без відкритих торгів.

Кримінальне розслідування

У 2015 році Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження №12015000000000367 за ч. 2 ст. 364 КК України щодо незаконного розподілу землі у Тернополі. Фігурантами справи стали:

ОК “ГК Автопромінь”,

ОК “ЖБК Громницького”,

ОК “ЖБК Яреми-14”,

ОК “Сонячний-2015”.

Також у розслідуванні згадувалися:

ТОВ “ДК СОФТ”,

ПП “Околиця Тернопіль”,

ТОВ “Ексклюзивбуд Плюс”.

Втім, справа була “зам’ята”, і після цього забудовники лише активізували свою діяльність.

Бізнес-імперія поза забудовою

Пилипчуки володіють не лише будівельними компаніями, а й підприємствами в інших сферах:

ТОВ “ВКП Збруч” – орендує ділянки на центральному ринку по вул. Андрея Шептицького, 24.

– орендує ділянки на центральному ринку по вул. Андрея Шептицького, 24. ТОВ “Максима – Т” – охоронна фірма, що захищала незаконне будівництво “вуличної академії” в парку Національного Відродження.

– охоронна фірма, що захищала незаконне будівництво “вуличної академії” в парку Національного Відродження. ТОВ “Тернопіль Трейд Інвест” – займається комерційною нерухомістю на Торговиці.

– займається комерційною нерухомістю на Торговиці. ТОВ “ПІҐА” – володіє зеленими зонами на Торговиці біля “Орнави”.

Нерухомість Юрія Пилипчука

ЖК “Портофіно” на набережній Тернопільського ставу

За адресою Білецька, 47 розташований один із найдорожчих житлових комплексів Тернополя – “Портофіно”. Відомо, що Юрію Пилипчуку у цьому розкішному шестиповерховому будинку належать:

Дві квартири, площею близько 200 кв. м кожна. На ринку нерухомості їхня вартість оцінюється в $330 000 кожна.

Два нежитлових приміщення, ймовірно, місця у підземному паркінгу.

До речі, продажем нерухомості в “Портофіно” займається рієлтор Ігор Олексів – чоловік рієлторки Маріанни Козар, яка була серед гостей на весіллі доньки мера Сергія Надала. Це підтверджує зв’язки Юрія Пилипчука із міською владою.

ЖК “Затишний двір” на вул. Текстильній, 24-г

Юрію Пилипчуку належить приміщення площею 67 кв. м у житловому комплексі “Затишний двір”. Будівництвом займався наближений до мера Сергія Надала забудовник Андрій Водвуд.

Цікаво, що поруч з цим ЖК розташовані незаконні гаражі.

Земельні ділянки у Тернопільській області

Юрій Пилипчук володіє:

Десятками земельних ділянок у Великому Ходачкові (Підгороднянська громада), на яких він встановив кілька сонячних електростанцій. Це спільний бізнес із Кришталовськими.

Земельними ділянками у Кабарівцях, де також планується встановлення сонячних станцій.

Ділянка у Верховинському районі, Прикарпаття

Юрій Пилипчук є власником великої ділянки у Верховинському районі (с. Ільці, присілок Підпогарь). Поруч із його володіннями чотири ділянки належать Руслані Кришталовській і ще дві – Олені Водвуд. Висока ймовірність, що там з’явиться відпочинковий комплекс або котеджне містечко.

Земельна ділянка на площі Героїв Євромайдану

Особливо цікава нерухомість у Юрія Пилипчука – земельна ділянка біля пам’ятника Героям Євромайдану та довгобуду бібліотеки. Цю ділянку він отримав у суборенду від Відділу технічного нагляду Тернопільської міськради ще у 2014 році, одразу після передачі цієї землі в оренду самому відділу.

Згодом на цій території з’явився тютюново-алкогольний кіоск, що приносив власнику стабільний дохід. Термін суборенди сплив 31 жовтня 2023 року, тому залишається невідомим, чи має Юрій Пилипчук зараз відношення до цієї ділянки.

Цікаво, що він отримав цю ділянку під час масштабного “розпилу” старих зупинок громадського транспорту у 2012–2014 роках. Тоді міськрада передала Відділу технічного нагляду 34 земельні ділянки під зупинками, які потім швидко передали в суборенду “потрібним” людям. Таким чином, власники суборендованих ділянок отримали можливість зводити на них магазини та генделики.

Наприклад, суборендарем земельної ділянки біля церкви Святого Великомученика Пантелеймона на вул. Бережанській стала дружина Юрія Пилипчука, а зупинку “Автовокзал” на вул. Живова передали тещі Пилипчука – Вірі Наноцькій.

Нерухомість на вул. Руській, 10 (центр Тернополя)

У самому серці міста, на вул. Руській, 10, Юрій Пилипчук має нерухомість, яка раніше належала Тернопільській міській раді.

Цікаво, що ця нерухомість з’явилася у власності Пилипчука внаслідок угоди з міськрадою у 2012 році, але точні обставини її продажу залишаються невідомими. За словами експертів, це могла бути як неприватизована квартира, що перейшла у власність міста після смерті мешканців, так і нежитлове приміщення на першому поверсі.

Житло у ЖК “Меркурій” на провулку Цегельному, 1д

Окрім іншої нерухомості, Юрій Пилипчук володіє квартирою та приміщенням у ЖК “Меркурій”, який звів його власний забудовник. Сусідом Пилипчука в цьому будинку є Володимир Труш.

Таким чином, нерухомість Юрія Пилипчука – це не просто квартири й землі, а ціла мережа активів, тісно пов’язаних із місцевою владою та її бізнес-оточенням.

Нерухомість Галини Леонідівни Пилипчук

Приміщення на Білогірській, 1

Почнемо з групи нежитлових приміщень площею 113,7 кв. м. на вул. Білогірській, 1, які були оформлені на пані Галину три місяці тому. За цією адресою знаходиться приміський автовокзал.

Йдеться про приміщення колишньої забігайлівки «Топільче». Земельну ділянку під ними, на правах користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), у травні 2023 року передали ОК «ЖКБ Росинка», співвласниками якого є Юрій та Галина Пилипчуки.

Тому ж ОК «ЖКБ Росинка» в листопаді 2023 року міська рада дала дозвіл на встановлення сервітуту на ділянці з кад. ном. 6110100000:12:018:0214 терміном на три роки для проходу, проїзду та складування будівельних матеріалів за адресою вул. Митрополита Шептицького. Вірогідно, на цьому місці з’явиться невеликий торговий центр.

Ділянки на Чайковського

У власності Галини Леонідівни знаходяться 11 земельних ділянок на вул. Чайковського. З ними пов’язана історія, яку ми описували в матеріалі про чиновницю Тернопільської міської ради Тетяну Миронівну Сагат.

6 вересня 2019 року Тернопільська міська рада безоплатно передала три земельні ділянки по 10 соток комунальної землі Степаняну Олександру Віталійовичу, Добровольському Юрію Володимировичу та Тимофтею Івану Яковичу. Ділянку Степаняна забудували одразу, там зараз продають таунхауси. Дві інші ділянки 23 жовтня 2019 року були оформлені на Тетяну Сагат на праві оренди.

У 2019 році ці ділянки опинилися у власності пані Сагат. Далі їх поділили на менші та передали у власність Галині Пилипчук на підставі договорів дарування. Ось така «щедрість» підлеглої Сергія Надала до дружини Юрія Пилипчука.

Нерухомість у ЖК «Затишний двір»

У ЖК «Затишний двір» на вул. Текстильна, 24-г, де у Юрія Пилипчука є нежитлове приміщення на 70 кв. м., пані Галині належить гараж XIV. А в сусідній новобудові (24-е) вона володіє приміщеннями на 74,3 кв. м.

Цей комплекс зводив підприємець Андрій Водвуд. У нас є підозра, що майно в цьому ЖК лише оформлене на Пилипчуків, а справжній власник просто не може його «світити» офіційно.

Інші комерційні приміщення

4 приміщення по вул. Торговиця, 1-в.

Приміщення у будинках, які зводила фірма «Меркурій» (вул. Овочева, 9 та вул. Громницького, 4-а).

Офісне приміщення в центрі на вул. Коперника, 3.

Приміщення магазину на 30 кв. м. на площі Героїв Євромайдану, 4-а (раніше це була зупинка громадського транспорту).

Цікаво, що це приміщення пані Галині подарували, як і ділянки на Чайковського.

Житлова нерухомість

Двокімнатна квартира (138,5 кв. м., житлова площа 29 кв. м.) на Куліша, 2.

Будинки в Касперівцях та Малашівцях.

Володіння у Малашівцях

В селі Малашівці Тернопільської громади пані Галині належить будинок на вул. Незалежності, 1Б. Поруч Тернопільська ОДА володіє земельною ділянкою рекреаційного призначення (кад. ном. 6122685400:02:001:0389, площа 1,6003 га). Сервітут на цю ділянку отримав син Пилипчуків – Юрій Юрійович.

Такі ж сервітути оформили:

Руслан Вовк (колишній заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Тернопільській області, близький друг сім’ї Пилипчуків).

Юлія Леонідівна Гуцул (Наноцька) — рідна сестра Галини Пилипчук.

Юлія Гуцул також стала власницею будинку за адресою вул. Незалежності, 1А. Неподалік у матері пані Галини є садовий будинок.

Руслан Вовк був серед компанії Пилипчуків, Горішніх та Кришталовських під час святкування Нового року у Кракові. Є й інші фото, що підтверджують його близькість до цієї родини.

Цілком зрозуміло, що будинки сестри Галини та інші власності в Малашівцях отримувалися для оформлення сервітуту, що відкриває двері для подальшого захоплення основної ділянки.

Ділянка на вул. Бригадній

У процесі дослідження нерухомості Юлії Гуцул (сестри Галини Пилипчук) ми помітили, що вона володіє ділянкою на вул. Бригадній. Поруч ділянка належить Руслані Кришталовській (дружині керівника КП «Тернопільбудінвестзамовник» Романа Кришталовського).

У 2014 році Тернопільська міська рада передала Юлії Гуцул ділянку з кад. ном. 6110100000:01:009:0070. У 2021 році сусідню ділянку отримала Руслана Кришталовська. Після цього обидві передали свої ділянки ОК «ЖБК Меркурій Вест – 1», який замовив будівництво багатоквартирного будинку будівельній компанії «Меркурій».

На цьому місці у 2026 році має бути зданий ЖК «Бригадний».

Власність дітей Пилипчуків

Син Юрій Юрійович володіє лише сервітутною ділянкою в Малашівцях. Інших активів на нього офіційно не оформлено.

А от на доньку Пилипчуки записали низку цікавих активів.

Нерухомість Христини Пилипчук

1. Власність на Торгвиця, 5-г

📍 Розташування: неподалік центрального автовокзалу.

🏢 Кількість приміщень: 4.

📜 Статус землі: ділянка в оренді до 2025 року.

📌 У 2020 році Тернопільська міська рада припинила договір з відділом технічного нагляду та передала землю в оренду Христині Пилипчук.

📌 У 2021 році тут проведено реконструкцію будівлі торгово-побутового призначення із зупинкою громадського транспорту.

2. Власність на Митрополита Шептицького, 6

📍 Розташування: зупинка громадського транспорту.

🏢 Кількість приміщень: 5.

📌 Приміщення реконструйовані під офісний центр.

3. Власність на площі Героїв Євромайдану, 4-а

📍 Розташування: поруч із приміщенням магазину її матері.

🏢 Об’єкти: власне приміщення Христини Пилипчук.

4. Власність на Пантелеймона Куліша, 2-а

📍 Розташування: поруч із будинком на П. Куліша, 2, де її мати Галина Пилипчук має квартиру площею 138,5 кв. м.

🏢 Кількість приміщень: 2.

📌 Призначення: торгові ряди.

5. Власність на Чубинського, 1а

📍 Розташування: поруч із 23-ю школою та будинком, у який 2 грудня 2024 року влучив російський “Шахед”.

🏢 Кількість приміщень: 6.

6. Найдорожча нерухомість – Сагайдачного, 3, 5, 7

📍 Розташування: центр Тернополя.

📜 Оформлення: отримано за договором дарування у 2016 році.

🏢 Перелік приміщень:

Торгові зали: 20,3 кв.м., 67,7 кв.м., 30,5 кв.м., 22,9 кв.м.

20,3 кв.м., 67,7 кв.м., 30,5 кв.м., 22,9 кв.м. Операційний зал: 20,5 кв.м.

20,5 кв.м. Кабінети: 9,9 кв.м., 10,9 кв.м., 7,4 кв.м.

9,9 кв.м., 10,9 кв.м., 7,4 кв.м. Примірочна: 11,4 кв.м.

11,4 кв.м. Технічні приміщення.

Загалом, Пилипчуки володіють великою мережею нерухомості та земельних ділянок, активно використовуючи зв’язки з місцевою владою для отримання вигідних об’єктів та забудови.

Тісні зв’язки між Пилипчуком і тернопільським мером Сергієм Надалом свідчать про те, що процеси забудови можуть бути не завжди прозорими і навіть супроводжуватись конфліктами інтересів. Зокрема, безпідставне отримання земельних ділянок для забудови та можливі порушення при розподілі таких ділянок викликають занепокоєння щодо чесності й справедливості місцевого управління.

Що стосується втрат громади Тернополя, то ситуація з недобросовісними земельними угодами та непрозорими забудовами може призводити до суттєвих економічних і соціальних втрат. Якщо земельні ділянки виділяються за заниженими цінами або навіть без належних дозволів, бюджет міста недоотримує значні кошти. Це позначається на фінансуванні важливих для громади проектів: розвитку інфраструктури, освіти, медицини, культури та інших соціальних ініціатив.

Також через непрозорі дії влади можуть виникати збої у розвитку житлових районів, порушення екології та низька якість забудови, що в свою чергу погіршує умови життя для мешканців міста. Невигідні угоди з забудовниками, ймовірно, збільшують тиск на бюджети містян, що в кінцевому підсумку може призвести до підвищення тарифів або зниження якості послуг. Тому через зажерливість і непотизм мера, громада Тернополя втрачає не лише матеріальні ресурси, але й можливості для сталого розвитку та покращення умов життя для кожного мешканця.

Інформація Політерно