Тернопільщина: у січні до бюджету надійшло понад 46 млн грн земельної плати

У січні цього року платники податків області забезпечили надходження земельного податку та оренди землі в сумі 46 млн 92,5 тис. гривень. Це перевищило надходження січня минулого року на понад 1,1 млн гривень.

Більша частина цього платежу – внесок юридичних осіб. Адже вони у січні перерахували 37,7 млн грн плати за землю.

Фізособи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 8,4 млн грн плати за землю.

Нагадаємо, надходження від земельної плати у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад.