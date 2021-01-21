33% населення Тернопільщини мають антитіла до COVID-19

Відповідні дослідження на наявність імуноглобуліну G проводять в лабораторному центрі методом ІФА.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, такого рівня не достатньо для стабілізації епідемічної ситуації.

Тестування методом ІФА в обласному лабораторному центрі проводять всім охочим. Одне дослідження вартує близько 150 гривень, безкоштовно його проводять особам з груп професійного ризику, пише ЗЗ.

«Активно проводиться тестування методом ІФА. Всього за період спостереження. На імуноглобуліни М – 48 547, з них 4155 – позитивні, що складає 8,6%. На імуноглобуліни G проведено 25049, з них – 8355 – позитивні, що складає 33,4%. Тобто приблизно третина населення має антитіла. Наше населення не є достатньо захищеним імунно, щоб говорити про зниження захворюваності. Відтак є необхідність у виконанні вимог. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА, становить 77,2 на сто тисяч населення. Рекомендовано більше 48 на сто тисяч населення. З початку року спостерігається тенденція до зменшення кількості тестувань для населення», – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, повторні випадки зараження коронавірусом почастішали на Тернопільщині. Наразі зареєстровано понад 50 таких випадків. Вони переважно складніші від першого інфікування.