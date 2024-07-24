Вчора, 23 липня, правоохоронці завітали з обшуками у Кременецьку районну раду та адміністрацію.

Сьогодні, 24 липня, “Тернополянам” стало відомо, що працівники Нацполіції та управління стратегічного розслідування затримали на хабарі – заступницю голови Кременецької РДА Віталія Кудлака – Аллу Злочевську.

За попередньою інформацією, пані Алла вимагала та отримала 30 тисяч доларів хабаря за позитивне рішення з передачі комунального майна, площею 3000 м кв, в оренду, з подальшим правом викупу.

Гроші чиновниця отримувала частинами – загальна сума склала – 30 тисяч доларів.

Вчора, 23 липня, Аллу Злочевську затримали під час отримання чергового траншу хабаря та оголосили їй підозру – за частиною 3 статті 368 ККУ – (одержання хабара в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).