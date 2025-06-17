Від порятунку кошеняти до знешкодження 77 снарядів: будні рятувальників Тернопільщини

Робота рятувальників Тернопільщини — це щоденна історія про ризик, мужність і допомогу, які об’єднують у собі найрізноманітніші виклики. Минула доба, 16 червня, знову показала, наскільки непередбачуваною буває служба наших захисників.

🔥 За цей час вогнеборці чотири рази виїжджали на пожежі — гасили суху траву, сміття та навіть автомобіль. Особливо боляче, коли страждають люди: у селі Заболотівка Нагірянської громади 90-річна жінка отримала опіки, намагаючись самостійно спалити сміття на власному подвір’ї. Це страшна ціна за миттєву необережність. Рятувальники закликають мешканців бути обережними та не наражати себе на небезпеку.

💥 В селі Великі Бірки Велико-Бірківської громади сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники одночасно ліквідовували пожежу на місці аварії та за допомогою спеціального обладнання “вирізали” водія з металевої пастки. Постраждалого передали медикам для подальшого лікування.

🌳 Навіть серед напружених викликів знаходиться місце для добрих справ. У Тернополі рятувальники оперативно прибрали дерево, яке впало на проїжджу частину, забезпечивши безперешкодний рух транспорту. А згодом провели справжню “котячу” рятувальну операцію — визволили маленького пухнастика, який застряг у трансмісії автомобіля.

💣 Піротехніки біля села Маловоди Золотниківської громади виявили і знешкодили 77 артилерійських снарядів — небезпечний «спогад» з минулого, який міг призвести до трагедії.

🙏 Висловлюємо щиру подяку кожному рятувальнику, хто щодня виходить на службу і стоїть на варті безпеки та спокою мешканців Тернопільщини. Ваша мужність і професіоналізм — справжня опора громади!