Усіх чи майже всіх депутатів фракції ВО «Свобода» в Тернопільській обласній раді може відкликати політичне керівництво через порушення внутрішньої дисципліни та чинного законодавства. Про це нам стало відомо із власних джерел, наближених до лідера партії Олега Тягнибока.

Сьогодні перед Тягнибоком стоїть непростий вибір між збереженням власного іміджу в партії через покарання винних та посиленням впливу Сергія Надала в партійній структурі Тернопільщини, внутрішні вказівки якого однопартійцям не завжди збігаються із баченням політичного керівництва.

Мова йде про участь депутатів-свободівців у сесії Тернопільської обласної ради 26 жовтня 2023 року, на якій вони проголосували за звільнення Михайла Головка з посади голови ради.

Згідно статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування», сесію обласної ради мав скликати саме Михайло Головко через 14 днів після подання йому 25 жовтня письмової ініціативи депутатського корпусу з необхідною кількістю підписів. В разі відмови, відповідне розпорядження мав право підписати перший заступник Володимир Болєщук. Однак депутати вирішили провести сесію вже наступного дня, 26 жовтня, не дотримавшись встановлених законом термінів ані для видання розпорядження, ані для повідомлення усього депутатського корпусу.

Зрозуміло, що такий поспіх, за задумом причетних до «обласного перевороту» осіб, спричинений небажанням допустити Михайла Головка до виступу в залі та ведення сесії, адже сценарій його зняття з посади вже був написаний і погоджений усіма зацікавленими.

А от партійці із ВО «Свобода» потрапили в дуже незручне становище, адже, з одного боку, отримали вказівку вищого партійного керівництва не порушувати законодавство, з іншого – прохання мера Надала забезпечити більшість на голосуванні про відставку Головка.

Деякі депутати не прийшли на сесію, знайшовши «серйозні причини». Інші ж вирішили, що Олег Тягнибок значно далі від Тернополя, ніж Сергій Надал, а також поклалися на заступництво з боку міського голови перед партійним керівництвом.

Наразі Олег Тягнибок, котрий дуже не задоволений, як розвиваються справи його партії на Тернопільщині, у роздумах над прийняттям правильного рішення.



