Благодійники з Херсонщини для Великих Бірок придбали stem-клас

Нещодавно волонтери з Херсонщини передали першу частину обладнання для STEM-класу центру позашкільної освіти Великобірківської селищної ради. Тепер діти мають 8 наборів конкстуркторів LEGO Education, телевізор, 9 ноутбуків, тернувальне поле для навчальних занять з робототехніки.

Всього було придбано техніки на загальну суму 17800$. Друга частина обладнання й меблів буде передана незабаром.

А вже 24 листопада планується відкриття цього класу.