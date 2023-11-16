Благодійники з Херсонщини для Великих Бірок придбали stem-клас
Нещодавно волонтери з Херсонщини передали першу частину обладнання для STEM-класу центру позашкільної освіти Великобірківської селищної ради. Тепер діти мають 8 наборів конкстуркторів LEGO Education, телевізор, 9 ноутбуків, тернувальне поле для навчальних занять з робототехніки.
Всього було придбано техніки на загальну суму 17800$. Друга частина обладнання й меблів буде передана незабаром.
А вже 24 листопада планується відкриття цього класу.
Цей проєкт виконується ГО «ІРЦ «Правовий простір» у партнерстві з Аcted та фінансується Гуманітарним фондом для України.
Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Тому, створивши у громаді STEM-клас здобувачі освіти початкової ланки та базової середньої освіти зможуть отримувати практичні навички як в під час уроків так і в позаурочний час.