Анатолія Гриценка висунули кандидатом від демократичної опозиції

11 січня під час Форуму демократичних сил лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко презентував програму «Чесний президент – служитиме людям!», з якою висуватиметься на вибори Президента України.

Програма Анатолія Гриценка базується на таких основних блоках як справедливість та безпека в Україні, зростання її економіки.

«Досить Україні пасти задніх. Наша мета – наступити на п’яти лідерам Європи! Вибори дають нам шанс повернути у владу професійність, чесність і совість. Потрібні швидкі рішучі зміни», – закликав Анатолій Гриценко.

Лідер «Громадянської позиції» обіцяє, що одним із його перших кроків стане внесення закону про імпічмент президента.



«Не буде президент ховатися за недоторканність. Не буде «любих друзів» – буде невідворотність покарання для всіх, незалежно від партійної приналежності, влади чи опозиції», – запевнив Анатолій Гриценко.

Окрім імпічменту та скасування депутатської недоторканості, лідер «Громадянської позиції» зауважив необхідність прийняття рішення щодо нової виборчої системи та заборони політичної реклами на телеканалах. За його словами, такі кроки відкриють шлях у владу чесним професіоналам, у тому числі – обдарованій молоді.



У питанні врегулювання ситуації на сході України політик пообіцяв, що окуповані території планує повернути дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із зарубіжними партнерами. За його словами, це можливо здійснити протягом 5-річного президентського терміну.

«Не буде Україна поступатися правами на Крим в обмін на будь-які економічні поступки – у Криму наші громадяни, це наша земля, і Крим буде українським!», – також підкреслив Анатолій Гриценко.

В економічному блоці Анатолій Гриценко розповів, що за час його президентства не буде безсистемних реформ і небезпечних експериментів з економікою, а планується економічне зростання темпами 10% щорічно на основі Плану дій, розробленого його командою спільно з Української Радою Бізнесу, економістами і експертами громадського сектору.

Окремий блок програми Анатолія Гриценка також стосується соціальної політики. Політик підкреслив, що мінімальна пенсія не буде нижчою за реальний прожитковий мінімум.

«Ми підвищимо пенсії до економічно обґрунтованого рівня, що справедливо врахує трудовий внесок і кваліфікацію. Середня зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії», – розповів Анатолій Гриценко.

Нагадаємо, Сьогодні, 11 січня, відбувся XIII З’їзд політичної партії «Громадянська позиція». На З`їзді прийняли рішення про висунення Анатолія Гриценка кандидатом на чергових виборах Президента України.