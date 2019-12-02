Через схеми Надала і Ко бюджет Тернополя недоотримав більше 167 мільйонів у.о.?

Кілька місяців тернопільські активісти Юлія Мамчак з Олександром Філем займались створенням доказової бази по недоотриманню в бюджет м. Тернополя коштів через незаконну видачу комунальними підприємствами міської ради земельних ділянок в парках та зелених зонах.

За наявними документами сума недоотримання в бюджет становить 167 мільйонів 200 тисяч ДОЛАРІВ.

Всі дані підтверджені документами і відправлені в усі контролюючі та правоохоронні органи, що лиш мають адресу, – розповідає Юлія.

За її словами, міський голова Сергій Надал, начальник Управління з питань містобудування та архітектури Тернопільської міської ради Василь Бесага та начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради Михайло Горішній перебувають у злочинній змові з Державним підприємством “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М.Білоконя. Адже через завідомо незаконні дозвільні документи для проведення будівельних робіт скандальних об’єктів у парках, зелених зонах та у місцях, не передбачених для будівництва згідно будівельного законодавства місто втрачає архітектурну привабливість, знищуються парки та зелені зони. Окремі дозвільні документи скасовуються в судових процесах, ведуться кримінальні справи щодо незаконності видачі дозвільних документів за підписом вище вказаних осіб.

Посадові особи Тернопільської міської ради в злочинній змові ДІПРОМІСТО” грубо ігнорують чинне законодавство України та вчиняють дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Слід зазначити, що на нашу думку у м. Тернополі створене і діє організоване злочинне угрупування на чолі з міським головою Надалом Сергієм Віталійовичем від 2012 року і до сьогодні, – йдеться у повідомленні в контролюючі органі, яке надіслали тернополяни.

Обґрунтування:

Площа парків м. Тернополя до жовтня 2011 року становила:

Парк «Національного Відродження» – 54 га (Додаток 1)

«Парк ім. Т.Г. Шевченко» – 21 га (Додаток 2)

Парк «Топільче» – 98 га (Додаток 3)

Парк «Загребелля» – 630 га (Додаток 4)

Зміни в Генплан в злочинній змові з посадовими особами Державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М.Білоконя проводяться майже щороку, хоча згідно з Стаття 17 П.9. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше,ніж один раз на п’ять років.

Станом на 16.05 2015 року згідно кадастрової карти площа Парку Національного Відродження – 44.8983 га., площа Парку ім. Т.Г. Шевченко – 16.3436 га., площа парку Топільче – 57.0804 га., площа Загребелля – 517,5 га. Таким чином за період керування містом Надалом Сергієм Віталійовичем площі парків зменшились на 167.2 га . Зменшення площі парків відбувалось в зв’язку із тим, що Тернопільською міською радою приймались рішення згідно яких паркові зони передавались для здійснення комерційної діяльності та будівництва житлових будинків. Картографічні матеріали додаються.

Таблиця 1.

Розрахунок зміни площ парків м. Тернополя

Назва парку Площа початкова, га Площа станом на кінець 2015 року, га Парк Національного Відродження 54 44.8983 Парк ім. Т.Г. Шевч 21 16.3436 Парк Топільче 98 57.0804 Загребелля 630 517,5 Всього 803 635.8 Різниця 167.2

Порахуємо землю в парковій зоні по 10 000 доларів за 1 соту. За найменшими підрахунками мінімальна сума збитків становить (16720 соток множимо на 10 000 доларів) 167 мільйонів 200 тисяч доларів.

Міським головою м. Тернополя Надалом Сергієм Віталійовичем розроблено декілька корупційних схем згідно яких земельні ділянки комунальної власності в обхід земельних аукціонів передаються суб’єктам господарювання та фізичним особам.

СХЕМА № 1.

Рішенням сесії Тернопільської міської ради надається дозвіл комунальному підприємству на розроблення проекту землеустрою щодо привабливої в комерційному плані земельної ділянки. Комунальне підприємство за власні кошти розробляє проект землеустрою. Після цього рішенням Тернопільської міської ради проект землеустрою затверджується і земельна ділянка передається у постійне користування комунальному підприємству. Комунальне підприємство сплачує земельний податок в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. Після цього між комунальним підприємством, виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та суб’єктом господарювання укладається так званий інвестиційний договір, який по своїй правовій природі не є інвестиційним. Згідно цього договору суб’єкт господарювання будує на земельній ділянці яка належить на праві постійного користування комунальному підприємству об’єкт нерухомості. Після закінчення будівництва об’єкт нерухомості стає власністю суб’єкта господарювання. Територіальна громада не отримує від цих оборудок жодної користі. Як правило ці угоди не містять у собі навіть положення про відшкодування комунальному підприємству коштів за розроблення проекту землеустрою та коштів сплачених як податок на землю. (Копії інвестиційних угод з витягами про так званих інвесторів додаються). По таких інвестиційних договорах забудовується центральна частина міста, зокрема ділянка зелених насаджень спецпризначення на Привокзальній площі. Загалом нам вдалося зібрати інформацію інвестугодах.

Зауважу, що не враховуючи навіть на 2011-2015 роки вартості землі в рекреаційних зонах, а беручи звичну ціну землі, що дозволена під забудову і дорівнює 7500 доларів за 1 соту, порахуємо збитки для бюджету міста і суми неправомірно отриманої вигоди чиновниками ТМР.

КП «Підприємство матеріально-технічного забечення» – 3 інвестугоди. Загальна площа земельних ділянок переданих комунальному підприємству – 1,9548 га. Мінімальна сума збитків в наслідок передачі земельних ділянок за період 2011-травень 2015 року становить 14 мільйонів 670 тисяч доларів.

КП «ТЕРНОПІЛЬБУДІНВЕСТЗАМОВНИК» – 6 інвестугод. Загальна площа земельних ділянок переданих комунальному підприємству – 16,6235 га. Мінімальна сума збитків в наслідок передачі земельних ділянок за період 2011- травень 2015 року 12 мільйонів 465 тисяч доларів. . Слід зазначити також що КП «ТЕРНОПІЛЬБУДІНВЕСТЗАМОВНИК» є збитковим підприємством.

КЖЕП «СОНЯЧНЕ» – 1 інвестугода. Загальна площа земельних ділянок переданих комунальному підприємству – 2,5618 га. Мінімальна сума збитків в наслідок передачі земельних ділянок за період 2011-травнень 2015 року становить 1 мільйон 920 тисяч доларів. Слід зазначити що за інформацією Виконавчого комітету Тернопільської міської ради КЖЕП «СОНЯЧНЕ» не здійснює обслуговування споруд,будинків та прибудинкових територій, а тому цьому комунальному підприємству не затверджувались фінансові плани. Отже комунальному підприємству, яке не здійснює діяльності виділені земельні ділянки.

КП «МАСИВ» . Загальна площа земельних ділянок переданих КП «МАСИВ» – 2,4302 га. З них по двох земельних ділянках укладено інвестугоди. По чотирьох земельних ділянках укладено договори суборенди. Мінімальна сума збитків за період 2013-травень 2015 року 1 мільйон 822 тисячі 500 доларів.

Загалом по інвестугодах площа розкрадених земельних ділянок – 23 га, 57 сотих, а мінімальна сума збитків – 17 мільйонів 677 тисяч 500 доларів.

СХЕМА 2.

Комунальній установі в оренду передаються земельні ділянки . Між комунальною установою та суб’єктом господарювання укладається договір суборенди. Згідно цього договору на земельній ділянці встановлюється об’єкт торгівлі або інший об’єкт нерухомості. Згідно вимог Податкового кодексу розмір плати за суборенду земельної ділянки не може бути більшим ніж орендна плата не залежно від цільового призначення земельної ділянки. Таким чином бюджет міста недоотримує значні кошти, оскільки згідно рішення сесії Тернопільської міської ради встановлено розмір орендної плати за розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності – в розмірі від 6 до 12 відсотків від нормативно-грошової оцінки землі. В даному випадку суборендар сплачує лише 3% від нормативно-грошової оцінки землі. Крім того, після встановлення (будівництва) об’єкту нерухомості суб’єкт господарювання має право викупити земельну ділянку поза аукціоном. Нами зібрано інформацію по наступним комунальним підприємствам.

Відділ матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міської ради – 36 земельних ділянок загальною площею 0,7924 га. Нажаль, на інформаційний запит Тернопільська міська рада не надала копій договорів суборенди відносно вищевказаних земельних ділянок. При підрахунках виявлено, що у разі передачі земельних ділянок у суборенду мінімальна сума збитків становить 592 тисячі 500 доларів.

СХЕМА № 3.

Відносно земельних ділянок укладаються договори сервітутів. Земельним кодексом України право земельного сервітуту визначається як право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору, у разі недосягнення сторонами домовленості щодо встановлення або умов сервітуту, спір вирішується судом за позовом осіб, що потребують встановлення сервітуту. Отже, землекористувачі, що не є власниками земельної ділянки, не можуть бути стороною у договорі про встановлення сервітутів. Як приклад можна привести укладання договору особистого строкового сервітуту між Тернопільською міською радою та КП Тернопільбудінвестзамовник. (Додаток 5).

За найменшими підрахунками мінімальна сума збитків становить 15 мільйонів доларів у період з 2012 по 2019 рр.

СХЕМА № 4. По всьому місці, в центрі, парках та зелених зонах встановлюються тимчасові споруди для ведення підприємницької діяльності. За документальне оформлення тимчасової споруди, видачу паспорту прив’язки та його голосування на сесії ТМР «під ключ» чиновники ТМР просять біля 8 000 дол. Згідно відповіді ТМР від 22.10. 2019 (Додаток 6) кількість виданих паспортів прив’язок тимчасових споруд, що були видані в м. Тернополі у 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках становить 888 штук. Мінімальна вартість отриманої вигоди становить 1 мільйон 800 тисяч доларів та призвела зо знищення зелених зон при залитті фундаменту під «тимчасовою» спорудою.

СХЕМА 5. Передача землі забудовникові «Тернопільбудінвестзамовник» під приводом парку.

У 1967 році рішенням виконкому Тернопільської міської ради садівничому товариству «Ювілейне» було надано земельну ділянку площею 24,16 га для закладання колективного саду без зазначення терміну користування. Було складено акт про відведення землі в натурі з визначенням меж. Наявні рішення органу місцевої влади та акт про відведення землі підтверджують правомірність отримання у постійне землекористування на умовах законодавства Союзу РСР і Української РСР, що діяло на той час. Правомірність постійного користування земельними ділянками садівництвом за цільовим призначенням підтвердив Господарський суд Тернопільської області, Львівський апеляційний суд, Вищий господарський суд України та Верховний суд України. Зазначене також підтверджується довідкою управління земельних ресурсів у Тернополі про кількість та якісні характеристики земельної ділянки. У 2007-2008 роках, згідно з рішеннями сесії міськради, з користування садів товариства було вилучено 8,74 га на користь ТОВ «Ровекс» і виплачено компенсацію 120 членам садівництва, які провадили свою діяльність на одній із двох ділянок товариства.

На сьогоднішній день 230 членів садового товариства користуються 15,26 га землі, що підтверджується довідкою форми 6-ЗЕМ. Землекористувачі доглядають за ділянкою та сплачують земельний податок.

Садівники «Ювілейного» довгі роки добивалися приватизації своїх земельних ділянок і постійно натикалися на глуху стіну нерозуміння і небажання вирішити це питання чиновниками та навіть народними обранцями у владних інституціях. Скільки не говорили, а приватизації немає. Це один із показових прикладів безуспішності приватизації землі.

У жовтні 2018 року на сесії ТМР ухвалюють рішення про створення рекреаційної зони (парку) за адресою вул. Київська – Тарнавського площею до 10,5 га. А у квітні 2019-го – ще два рішення про надання дозволу на складання проекту землеустрою для земельної ділянки площею до 4 га під будівництво багатоквартирних житлових будинків із приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Київська (https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/28558.html, Додаток 7), та про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою для земельної ділянки площею до 2 га (https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/28543.html , Додаток 8) за адресою вул. Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» за рахунок земель, ненаданих у користування та непереданих у власність. Якщо говорити про рішення, що стосується відведення земельної ділянки КП «Тернопільбудінвестзамовник», то виникає цілком закономірне запитання до міської ради, чи законне воно. Адже згідно з Земельним кодексом України, передача земельних ділянок комунальної власності здійснюється шляхом продажу і винятку для комунальних підприємств не існує.

Згідно з рішеннями ТМР стає зрозуміло, що розділяють земельну ділянку, на якій здійснює свою діяльність садове товариство. Між іншим, члени товариства зазначили, що ці проекти рішення було внесено з голосу наприкінці сесії. Це звична практика для міського голови проблемні питання вносити з голосу і залишати на кінець сесії, коли сесійну залу вже покинули громадські активісти та журналісти.

Проте, з 15,26 забраних удачників гектара згідно проекту рекреаційної зони (парку) за адресою вул. Київська – Тарнавського площею заплановано до 10,5 га. Отож, вже на 6 гектарів надано дозвіл на складання проекту землеустрою для подальшого зведення багатоповерхівок. Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки під забудову становить 4 мільйони 500 тисяч доларів.

Крім того, на сесії від 05.04.2019 було проголосоване рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,9768га за адресою вул. Білецька,11 КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» Тернопільської міської ради» (https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/28564.html, Додаток 9). Згідно з цим рішенням комунальне підприємстве«Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» Тернопільської міської ради отримало дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування площею до 0,9768га для обслуговування будівель та споруд з розташуванням відкритого дворівневого паркінгу для легкових автомобілів за адресою вул. Білецька,11, зменшивши таким чином парк «Імені Тараса Шевченка» на 0,9768га. Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки 735 тисяч доларів.

Також відбулось знищення потенційного скверу площею 0,39 га на вул. Миру 4 в м. Тернопіль. Про доцільність присвоєння ділянці статусу скверу свідчить «Наукове обґрунтування щодо доцільності надання скверу на вул. Миру в м. Тернопіль територія має статус парку-пам’ятки садово паркового мистецтва» (Додаток 10). На вказаній території росли особливо цінні і декоративні породи дерев та кущів. На даний момент 50-и літні дерева (срібна сосна і багато інших) знищені і ми, як мешканці Тернополя нічого не можемо вдіяти. Внаслідок рішення сесії від 30 березня 2012 року землю віддали в оренду на 10 років з подальшими документами під будівництво за СХЕМОЮ 2, проте будівництво було втілене аж в 2019 році.

Мінімальна сума збитків внаслідок передачі даної земельної ділянки під забудову становить 292 тисячі 500 доларів.

Сумарна кількість збитків, завданих м. Тернополю, становить 219 мільйонів 197 тисяч 500 доларів.

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення порушень законодавства у сфері містобудування, порушення вимог Закону України “Про інвестиційну діяльність”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельного кодексу України: