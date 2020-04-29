Важко пригадати, хто з очільників Тернопільської облдержадміністрації одразу після призначення зав’яз у такій кількості негативу та скандалів, як новопризначений керівник області Володимир Труш. І справа не в тому, що він чужа для області людина або ж представляє не ті політичні прапори. Свого часу «комсомолець-колгоспник-номенклатурник» з Хмельниччини Валентин Хоптян починав керувати ще з гіршим баластом. Так, він врешті став посміховиськом, але ж не зі старту.

Тож в цьому контексті Володимир Труш уже вписав своє ім’я в історія ТОДА, як унікуму, якому вдалося все і одразу. Ось тільки лише в сфері «ламання дров». Зате згодом зможе похвалитися, що за якийсь місяць діяльності він уже фігурував в петиції на сайті президента України як особа, яку просять зняти із займаної посади. Чому ж?

Некомпетентність

Це найбільше проблема Володимира Труша, як і його попередника Ігоря Сопеля. Обидвоє поняття елементарного не мають у тому, як керувати областю. Це особливо виразно проглядається у час, коли один за одним з’являються серйозні виклики.

Щойно обійнявши посаду голови ТОДА, Труш прославився безглуздою заявою про найкращу готовність Монастириської лікарні до роботи в умовах коронавірусу. Насправді в лікарні не було необхідної апаратури, тестів, медики не були забезпечені засобами захисту і невдовзі масово похворіли. Кількість інфікованих в районі зараз залишається найбільшою на Тернопільщині.

Далі була не менш безглузда заява під час селекторної наради з президентом України Володимиром Зеленським, коли Труш заявив, що жителі області з радістю на вихідні пробудуть на цілодобовій самоізоляції. Хоча тоді саме прийшов час садити городи і була сприятлива погода, а особливого росту хворих на коронавірус, який спостерігався на Чернівеччині, у нас не було.

А далі – найсерйозніший провал. Ним стала бездіяльність в момент, коли московська церква вирішила використати Почаївську лавру як біологічну зброю. Навіть у столиці, де позиції Києво-Печерської лаври значно сильніші, на свято Пасхи осердя поширення московської пропаганди на коронавірусу заблокували. Натомість на Тернопільщині ловили гав. Як наслідок зараз стрімко зростає кількість хворих в Кременецькому районі. Головно – за рахунок Почаєва, де затуманені байками російських попів люди масово ринули в храм на великоднє богослужіння, та ще й без масок.

Лише за останню добу в Почаєві виявили 33 нових хворих на коронавірус, місцева лікарня не справляється з напливом. Захворіли ще й масово пацієнти почаєвської психоневрологічної лікарні. Всі ці люди можуть зараз передати свої «подяки» Трушу, який, як керівник області, в даній ситуації банально оконфузився.

Його остання заява про посилення блокпостів на Кремеччині теж викликала чимало запитань, адже одразу після цього зняли пости з Почаєва, завдяки яким місто тримали в строгій ізоляції. Тепер потенційно інфіковані зможуть їздити Кременеччиною і наражати на небезпеку жителів цілого району.

При цьому за весь час діяльності Труш не приїхав на ті ж блокпости, щоб перевірити, як вони працюють. Не поїхав в райони, щоб дізнатися про рівень забезпечення необхідним районних лікарень. Врешті, щоб заспокоїти людей. За аналогічну бездіяльність Сопель поплатився посадою. Якби Зеленськи був послідовним, то тут необхідно приймати чергове кадрове рішення. Адже ситуація в Монастириськах, де на початку приходу коронавірусу ажіотаж і паніка панували не менші, ніж в «барикадно-побожних» Микулинцях, ледь не вилилася в бунт лікарів та відмову працювати в таких умовах.

Наразі діяльність голови ТОДА здебільшого зводиться до сидіння в кабінеті. Що конкретно він за місяць роботи там напрацював, залишається загадкою. Адже прес-служба облдержадміністрації якоїсь конкретики не продукує.

Найбільше, чим наразі може похвалитися новопризначений керівник – запис динамічного відеозвернення разом з частиною нардепів зі «Слуги народу» від Тернопільщини (Ігоря Василіва в ролику чомусь не було). У відео Труш і команда просили жителів області на Великдень залишатися вдома і утриматися від масових походів у храми. На скільки допомогло дане звернення в північних районах області, де домінує антиукраїнська УПЦ МП, можна зараз побачити із цифр статистики щодо інфікованих коронавірусом у Кременецькому та Шумському районах.

Весь вищенаведений послужний список «успіхів» Труша наштовхують на питання – завдяки яким заслугам він з’явився на посаді голови Тернопільської ОДА? Чи бува не тисячі портретів американських президентів, озвучених на плівках брата голови президентської адміністрації, стали вхідним квитком на новий щабель поверхів влади після роботи в Рогатинській РДА?

Команда

Володимир Труш є «варягом» і це зі старту могло б стати чималим плюсом для нього. Адже на Тернопільщині він нікому нічого не винен.

Та призначення заступником «порошенківця» Олега Валова, який був заступником в Степана Барни, одразу ці потенційні козирі погубило. Подейкують, саме Валов підказав Трушу ідею щодо кар’єрного росту, і мовляв, власне Валов, який в курсі реалізації схем з освоєння державних мільйонів, буде піддериговувати в певних процесах. Ось тільки питання, в чиїх інтересах він діятиме.

Як і в Ігоря Сопеля, в Труша не виявилося своєї команди підготовлених кадрів. Якщо Сопель ще пробував опиратися на «хоростківських», то «лава запасних» Труша взагалі не проглядається. Призначений днями заступник Віктор Устенко є політтехнологом із Чернігівщини і навряд чи його можна вважати креатурою самого Труша.

Що вже говорити про посадовців меншого калібру. Та ж Світлана Безпоповцева, яка вміло служила в стінах ТОДА усім можливим режимам і після провалу на президентських виборах Петра Порошенка активно підшуковувала собі нове місце праці, зараз би почувала себе як риба у воді. «Всплив» Василь Ясіновський, який одразу повністю провалив роботу на посаді начальника відділу взаємодії із засобами масової інформації ТОДА. Та завдяки таким «досягненням» тепер претендує на посаду голови Кременецької РДА.

Тобто Трушу дісталися від попередників кадри різного рівня одіозності, які служили не одному режиму і були приведені в стіни «білого дому» різними керівниками за абсолютно різні заслуги. Наразі в ТОДА зібралася різношерста команда, яка лобіюватиме інтереси різних, часом протилежних чи конкурентних груп. При цьому посадовці вдаватимуть готовність впроваджувати в життя «лінію шефа». Ось тільки цієї лінії немає.

Вороги

Напередодні місцевих виборів політичні опоненти «Слуг народу» будуть будувати свою промостратегію на критиці чинної влади. Так було завжди і навряд чи хтось ламатиме усталені правила.

Несподіванкою стало те, що місцеві опозиціонери після кількох гострих випадів на сесіях облради вмить притихли і зараз закривають очі на некомпетентність Труша, чим фактично теж шкодять області. Виглядає, саме Олег Валов став містком між новопризначеним головою ТОДА та місцевими політичним елітами з таборів опонентів. Подейкують, «порошенківсько-юленій» братії дали добро на критику столичної влади, однак жодного негативу в бік особисто Труша звучати не повинно. За це «крикунам» пообіцяли щедро віддячити. Однак ресурси щедрості обмежені.

Судячи з останньої активності «радикалів», вони з поділу пирога повністю випали. Відтак зараз місію «Баба-Яга проти» на себе повністю перебрав депутат облради, екс-«регіонал», а тепер «ляшківець» Богдан Яциковський. Він навіть зареєстрував на офіційному сайті президента електронну петицію з вимогою звільнити голову ТОДА Володимира Труша, вказуючи, що той з часу призначення не вирішив жодної нагальної проблеми області.

«Медикам Тернопільщини не виплачують заробітньої плати, а ім’я Володимира Труша, тим часом звучить у корупційних схемах області. Щодень нова брехня і жодних реальних дій», – сказано поміж іншим в петиції.

Наразі вона набрала лише 55 голосів із 25 тисяч необхідних. Зокрема її підписав сам Богдан Яциковський, а також його батьки Ігор та Оксана. Можна прогнозувати, що щойно Труш розширить зону своєї щедрості, місцеві «радикали» теж притихнуть.

Наразі ж вони навіть пробують застосовувати важчу артилерію, про що свідчать нападки на Труша «мегапатріота» Тернопільщини Ігоря Мосійчука. Навряди чи щодо цієї особи хтось має якісь ілюзії. Рідкісний …ідер (буква «л» на клавіатурі чомусь раптово відмовилася нажиматися). І провокатор. Але саме він на всю Україну заявив, що Володимир Труш був звільнений з податкової міліції, де коли працював раніше, за хабарництво.

Репутація

Навіть якщо подібні факти в біографії Труша були, зараз їх, неймовірніше, замнуть і спробують надійно заховати. Бо в навалі кадрових скандалів рейтинг «слуг» та особисто Володимира Зеленського може просто втонути.

Пересічному обивателю залишається самому вирішувати, вірою і правдою служив Труш в податковій міліції чи не гребував хабарами. На зарплату податківця згодом придбав авто іменитого бренду преміум-класу? А ще йому приписують інтереси в автосервісному, кредитному та готельному бізнесі рідного Прикапаття. Можливо, це все результати власного бізнес-хисту. Правда, не зрозуміло тоді навіщо успішному бізнесмену раптом посада голови облдержадміністрації, та ще й в сусідній області. Освоювати нові потоки?

На посаді голови ОДА Труш наразі виглядає геть невиразно. Це якщо висловлюватися дуже м’яко. І навіть якщо після розповсюдження інформації щодо можливого хабарництва справді дійде до слідства, а правоохоронці навіть цей закид спростують, провал на посаді голови ТОДА з біографії уже не витерти. Як і Ігорю Сопелю, який біля керма Тернопільщиною пробув сміховинні три місяці.

Як довго прокерує нашою областю Володимир Труш з таким негативним іміджем, браком задатків і відповідних навиків – питання до Володимира Зеленського. І воно для президента відверто не просте.