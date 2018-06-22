Депутати планують перетворити Тернопіль на суцільне торговище з МАФів

Тернопільські депутати пустилися берега. Тепер з «гордістю» тернополяни можуть заявити, що Файне місто – це місто МАФів. Нещадавно депутати на земельній комісії протягнули сервітути для 11 МАФів – на Шептицького, Острозького та навіть Театральному Майдані.

Зауважимо, що депутатські комісії міської ради створені аби детально вивчати всі питання, які згодом будуть голосуватися на сесії. Та частина комісій має і власні, не сесійні, повноваження.

Своїм голосуванням більшість членів погоджують угоди сервітутів (обмежене користування землею) для розміщення тимчасових споруд. Таке повноваження хоч і не популярне, бо активісти часто докоряють депутатам, але вочевидь прибуткове.

Наші журналісти стежать за засіданнями таких популярних комісій. Бути присутніми можуть не завжди, але протоколи засідань комісії (вони є в публічному доступі) аналізують постійно. Останні з них, чесно кажучи, лякають перспективами перетворити Тернопіль на суцільне торговище з буд.

Така щедрість земельної комісії дивує, зважаючи, що на початку червня голова земельної комісії Андрій Шкула заявив в своєму Фейсбуку, що підготував на найближче засідання комісії рішення, яке зупинить появу нових МАФів, поки не будуть демонтовані існуючі тимчасові споруди-порушники, а сесія чи виконавчий комітет не приймуть рішення про прозору схему розміщення на майбутнє.

Та комісія не відбулась. З восьми членів прийшов лише голова Андрій Шкула, Володимир Гринда та Ліна Прокопів. Іншим, чомусь, не вдалось. Зате, як видно по протоколах, часто збирались після того. Головував в комісії заступник голови Любомир Балук (виконує функції голови на час його відсутності).

Ми долучаємо «витяги» з трьох протоколів комісії, які стосуються позитивних рішень щодо сервітутів для тимчасових споруд в Тернополі. Кожен сам може оцінити роботу комісії та побачити де чекати «щастя».

Прокоментувати ситуацію ми попросили голову комісії Андрія Шкулу. Оцінювати дії колег він відмовився. Лише повідомив, що не зміг бути присутнім на останніх комісіях та сесії. Пообіцяв проаналізувати рішення та надати коментарі. Також повідомив, що наполягатиме на комісії аби колеги погодились обмежити свої повноваження щодо тимчасових споруд бо рішень які шкодять місту забагато.

Протокол засідання комісії №13 від 25.05.2018р.

Присутні члени комісії: (5) Прокопів Л.А., Балук Л.І., Серетний Т.І., Бліхар В.В., Гринда В.П.

1) Балук Л.І. запропонував включити в порядок денний комісії питання «Про усне звернення мешканців будинку за адресою вул. Київська,9 стосовно надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,3704га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Київська,9 ОСББ «Київська,9»; Результати голосування за пропозицію Балука Л.І.: За – 5, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

2) Серетний Т.І. запропонував включити в порядок денний комісії питання «Про розгляд листа гр.Грищишина В.В. від 24.05.2018 р. щодо погодження укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди на Театральному майдані» Результати голосування за пропозицію Серетного Т.І.: За – 5, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

…

Слухали: Про розгляд листа гр.Грищишина В.В. від 24.05.2018 р. щодо погодження укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди на Театральному майдані. Фнформував: Балук Л.І. Результати голосування: За – 5, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

Протокол засідання комісії №14 від 11.06.2018р.

Присутні члени комісії: (5) Балук Л.І., Прокопів Л.А., Серетний Т.І., Бліхар В.В., Артимович А.І.

Балук Л.І. запропонував погодити КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради укладення договорів про встановлення особистих строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд за адресою вул.М.Шептицького терміном на один рік площею 0,1358 га

Результати голосування за пропозицію Балука Л.І.: За – 5, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

Протокол засідання комісії №16 від 13.06.2018р.

Присутні члени комісії: (7) Балук Л.І., Артимович А.І., Прокопів Л.А., Серетний Т.І., Бліхар В.В., Гринда В.П., Торожнюк Р.В.

Слухали: Про надання дозволу на укладення договору земельного сервітуту площею 0,0060га за адресою вул.Миру ФОП Четвертаку Ю.В.

Виступив: Бліхар В.В., який запропонував погодити проект рішення із зауваженням: дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Четвертаку Юрію Валерійовичу на укладання договору земельного сервітуту, терміном на один рік, на земельну ділянку площею 0,0060га для влаштування входу до власного нежитлового приміщення за адресою вул.Миру.

Результати голосування за проект рішення, враховуючи пропозицію Бліхара В.В.: За – 7, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

Слухали: Про розгляд листа гр.Лебедєвої О.А. від 12.06.2018 р. щодо погодження укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди за адресою вул.Кн.Острозького

Результати голосування: За – 5 (Балук Л.І., Артимович А.І., Бліхар В.В., Гринда В.П., Торожнюк Р.В.), проти-0, утримались-2 (Серетний Т.І., Прокопів Л.А.). Рішення прийнято.

Слухали: Про розгляд листа гр.Кривокульської Н.М. від 12.06.2018 р. щодо погодження укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд за адресою вул.15 Квітня, просп.Злуки та вул.Л.Українки

Результати голосування: За – 5 (Артимович А.І., Бліхар В.В., Гринда В.П., Торожнюк Р.В., Серетний Т.І.), проти-0, утримались-2 (Балук Л.І., Прокопів Л.А.). Рішення прийнято.

Слухали: Про розгляд листа ФОП Лазара Я.А. від 12.06.2018 р. щодо погодження укладення договорів про встановлення особистих строкових сервітутів для розміщення тимчасових споруд за адресами вул.Кардинала Й.Сліпого та Театральний майдан

Результати голосування: За – 7, проти-0, утримались-0. Рішення прийнято.

Слухали: Про розгляд листа гр.Яреми О.І. від 12.06.2018 р. щодо погодження укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди за адресою вул.Ю.Словацького,6

Результати голосування: За – 6 (Балук Л.І., Артимович А.І., Прокопів Л.А., Серетний Т.І., Бліхар В.В., Торожнюк Р.В.), проти-0, утримались-1 (Гринда В.П.). Рішення прийнято.