Хто на Тернопільщині очолив сім новостворених судів

ДСА України призначено тимчасово виконуючих обов’язків керівників апаратів новоутворюваних місцевих судів.

На виконання частини п’ятої статті 147 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” 19 червня 2018 року Державною судовою адміністрацією України прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючих обов’язків керівників апаратів новоутворюваних місцевих судів з метою здійснення ними дій щодо реєстрації новоутворених судів як юридичних осіб, забезпечення необхідних дій для належного початку їх роботи та представництва таких судів як органів державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Тернопільська область: Бережанського окружного суду – Палуб’як Світлана Миронівна

Збаразького окружного суду – Качуряк Дмитро Павлович

Кременецького окружного суду – Гаскевич Світлана Любомирівна

Теребовлянського окружного суду – Турецька Христина Михайлівна

Тернопільського окружного суду – Харлан Максим Володимирович

Чортківського окружного суду – Грузінська Наталія Сергіївна

Бучацького окружного суду – Ляхович Андрій Степанович