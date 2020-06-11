Першими про атаку заявили модератори групи «Тернопільські плітки», яка налічує понад 80 тисяч учасників. Група відома та популярна своєю критикою, сарказмом до місцевої влади. Адміністратори «Тернопільських пліток» також дотримуються інформаційної гігієни. Виховують користувачів перевіряти новини, розрізняти маніпуляцію та факти. Також «Плітки» відрізняються чіткою проукраїнською позицією. Мабуть, це стало однією з причин атаки.

«Тепер у нас є база з сотнями акаунтів «ольгінських ботів», яка й досі поповнюється»,- написав один з адміністраторів Андрій Кір. – «З вчорашнього вечора спостерігається аномальна активність акаунтів, які зареєстровані на Росії. Сотнями долучаються в найбільші тернопільські пабліки. Якщо явище масове, то є сенс зібрати базу таких акаунтів та повідомити правоохоронні органи. Війна триває. В тому числі й інформаційна».

Засновник та адміністратор групи «Тернопільські плітки» Олег Різник закликає бути уважним усіх адміністраторів та модераторів спільнот, позаяк інформаційна війна часто несе більші збитки, адже змінює наш світогляд, ставлення до себе та своєї країни.

«Вчора в обід почалась дуже дивна активність в групі. Масово додавались користувачі без будь-якої логічної прив’язки до Тернополя. Більше того, близько 80% із них – із російською пропискою. Раніше ми і так не пускали в групу одиноких гостів із-за «поребрика», але тепер кількість запитів на вступ вимірюється сотнями. І це триває до тепер. Це точно не випадково. І я впевнений, що атака спрямована особами, яким наша група заважає. І швидше за все, ці особи є при владі в місті та області», – каже Олег Різник.

Олег Різник каже, що «кремлівські боти» розпочали потужну атаку на ще одну групу «Тернопільські новини №1» у Фейсбуці.

«Ми, на жаль, не маємо усіх матеріал для того, щоб зробити глибокий аналіз. Проте повинні бути обачними всі. Росія давно веде інформаційну війну, в якій боти – одна із складових. Зараз навіть в невеликих групах з’являється замовна інформація, яка направлена на розхитування ситуації в країні на користь «сусіда». І це не дивно, адже восени в Україні відбудуться місцеві вибори, на які хочуть впливати ззовні. На щастя, більшість адмінів груп розуміють проблематику. Ми маємо можливість обмінятися позиціями, консультуватися. Та повинні розуміти, що сьогоднішня атака – це лише одна складова, і вона може тримати й далі. Треба бути обачним усім користувачам», – закликає засновник та адміністратор групи «Тернопільські новини №1» Володимир Ханас.

Для довідки. Інтернет-троль, або «Тролі з Ольгіна» або «фабрика тролів», «кремлеботи» — загальне позначення користувачів-провокаторів (тролів), які за гроші у спеціально обладнаних офісах лишають дописи та коментарі, призначені для здійснення російської пропаганди в соціальних мережах, під новинами інтернет-видань або на інших ресурсах в мережі. Найняті коментатори з провокативними спотвореними текстовими та графічними повідомленнями стали однією із складових масштабної інформаційної війни Росії проти України з використанням як російських інтернет-ресурсів, так і інтернет-ресурсів України, Європи, США, висвітлюючи події в Україні з вигідної точки зору для російської пропаганди. Офіційна назва однієї з викритих установ, яка дала широковживане алегоричне ім’я таким установам — «Агентство інтернет-досліджень» із штаб-квартирою у Санкт-Петербурзі.