У Збаражі на ринку виявили порушення

Спеціалісти Збаразького районного управління Держпродспоживслужби продовжують ринки на дотримання вимог санітарного законодавства під час карантину. Зокрема, сьогодні, 11-го червня, перевірили роботу ринку МКП «Збаразький міський ринок «Оболоня».

За неналежне дотримання вимог постанови від 06.06.2020р. № 34 Головного державного санітарного лікаря України на в. о. директора ринку склали протокол про адміністративне правопорушення.

Інформацію щодо функціонування стихійної торгівлі на прилеглій до території ринку передали міському голові Збаража та місцевим поліцейським.