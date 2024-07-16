12:37 | 16.07.2024
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Зміни у графіку відключень 16 липня у Тернопільській області

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⚠️Увага! Зміни в ГПВ, буде застосовано  4 черги відключень одночасно протягом доби.

💡 У вівторок, 16 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  5 черга

➡️ 00:00-03:00  1 черга

➡️ 00:00-04:00  3 черга

➡️ 00:00-05:00  6 черга

➡️ 01:00-07:00  4 черга

➡️ 03:00-07:00  2 черга

➡️ 04:00-09:00  5 черга

➡️ 05:00-09:00  1 черга

➡️ 07:00-11:00  6 черга

➡️ 07:00-12:00  3 черга

➡️ 09:00-13:00  4 черга

➡️ 09:00-14:00  2 черга

➡️ 11:00-15:00  1 черга

➡️ 12:00-17:00  5 черга

➡️ 13:00-16:00  6 черга

➡️ 14:00-19:00  3 черга

➡️ 15:00-18:00  4 черга

➡️ 16:00-20:00  2 черга

➡️ 17:00-21:00  1 черга

➡️ 18:00-22:00  6 черга

➡️ 19:00-23:00  5 черга

➡️ 20:00-24:00  4 черга

➡️ 21:00-24:00  3 черга

➡️ 22:00-24:00  2 черга

➡️ 23:00-24:00  1 черга

  

👉Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”:

https://www.toe.com.ua/news/71

🇺🇦Дякуємо споживачам за розуміння ситуації та раціональне використання електроенергії!

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