«Капелан – він і священик, і психолог, і товариш за службою», – Віктор Овчарук подякував отцям за працю

Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук взяв участь у засіданні обласної Ради Церков.

Під час зустрічі обговорили вимоги законодавства України щодо реєстрації статутів релігійних організацій та набуття ними статусу юридичних осіб; гуманітарну діяльність та благодійництво релігійних організацій на прикладі діяльності релігійних організацій Християн Віри Євангельської.

Віктор Овчарук подякував отцям та представниками релігійних організацій за допомогу, що вони надають краянам у важкий час війни.

– Особлива подяка за активне відродження, впровадження, підтримку та розвиток інституту капеланства. Церква не змогла стояти осторонь з часу початку військової агресії північного сусіда на сході країни майже шість років тому. Молоді хлопці, які не знали війни, потребували допомоги. Найперше духовної. Священики масово почали надавати її. І не має значення, до якої конфесії чи церкви належить капелан, що духовно підтримує військових. У Збройних силах України можна зустріти військових різних релігій світу. Капелан – він і священик, і психолог, і товариш за службою. Він вселяє у душу воїна віру і впевненість при виконанні бойової задачі.

Знаю, що чимало церков і релігійних організацій нашої області надають і матеріальну допомогу, але підтримка насамперед словом Божим зцілює і рятує у складні хвилини.

Дякую за підтримку родин загиблих, немічних, сиріт, потребуючих, зневірених, поранених. Усі вони відчувають вашу молитву та добре слово. Ви з честю виконуєте головну місію церкви – бути душпастирями для людей, говорити про Божу любов, підтримувати їх в їхньому прагненні добра і справедливості, – звернувся Віктор Овчарук.