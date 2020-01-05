Бучаччани дякують Петру Гадзу за святкові подарунки

Більше двох тисяч соціально-незахищених сімей Бучацького району напередодні новорічно-різдвяних свят отримали подарунки від відомого аграрія та мецената, Героя України, голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петра Гадза.

Родинам із всіх населених пунктів Бучаччини пропорційно роздали продуктові набори, до яких увійшли борошняні вироби, крупи, кутя, фрукти, мак, масло, ковбаси, риба, мед та солодощі.

Марія Шпуняр з села Ліщанці, яка має інвалідність першої групи, теж отримала святковий пакунок.

Жінка дякує Петру Івановичу Гадзу за турботу та каже, сюрприз – дуже приємний, оскільки продукти для святкового столу їй не по кишені, адже всі гроші йдуть на дороговартісні ліки.

– Приємно отримувати подарунки перед святами, але й сумно водночас. Аж тремтіння по тілу розходиться. Я вчилася у Кам’янець-Подільському університеті, потім 22 роки працювала в бухгалтерії, а зараз маю інвалідність першої групи, не ходжу. Коли ще на роботі працювала, тоді тебе за щось мали, а потім почали забувати. Доводиться виживати за мізерну пенсію, яка, до того ж, вся йде на ліки. Аби придбати продукти для столу, треба було ще знайти гроші, тому дуже вдячна Петру Івановичу за подарунок й за те, що пам’ятає, – поділилася Марія Шпуняр.

До слова, список сімей, які отримали продуктові набори, затверджували трьома підписами – голови міської, сільської чи селищної рад, священиків УГКЦ та ПЦУ.