На території Варшавського Мікрорайону освятили Різдвяну шопку

Напередодні величного Різдва, на території Варшавського мікрорайону, який будує у Тернополі компанія Креатор-Буд, освятили Різдвяну шопку. З Господнім благословенням та різдвяними побажаннями обряд освячення шопки провів отець Архикатедрального собору непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернополя Сергій Сенчишин. Щирою молитвою, побажаннями здоров’я, миру, добра і любові, отець Сергій благословив працівників компанії та жителів Варшавського мікрорайону.

Цьогоріч, 12 січня біля символічної Різдвяної шопки, в неділю, о 13 годині колектив компанії Креатор-Буд запрошує усіх бажаючих на Різдвяну коляду. Вертепне дійство за участю працівників Креатор-Буду та їхніх дітей завершиться дитячим святом, веселими забавами і новорічними солодкими дарунками для малечі. Різдвяна зустріч відбудеться біля новорічної ялинки на території Варшавського мікрорайону, що за адресою Підволочиське шосе, 3. Родина Креатор-Буд та мешканці Варшавського мікрорайону сердечно запрошують на Різдвяну коляду тернополян та гостей міста 12 січня.