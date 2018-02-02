Картка тернополянина – це обмеження гарантованих законом прав та пільг?
Введені соціальні картки у Тернополі – це порушення Закону України, оскільки простежується невідповідність із його нормами. Відповідно до ЗУ “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом.
Студенти, учні, пенсіонери, представники силових структур та інші громадяни України, які мають гарантовані законодавством та Конституцією України пільги, карткою тернополянина обмежуються у їх реалізації.
Що це означає: пенсіонер, який має 55 років трудового стажу, ветеран праці, але проживає за межами Тернополя, приїжджаючи до нашого обласного центру, змушений оплачувати проїзд, тоді як літні люди з карткою, їздять безкоштовно та користуються більшими привілеями, наданими Тернопільською міською радою.
І це при тому, що пенсійне посвідчення безтермінове і діє на всій території України. Це саме стосується і учнівських, і студентських квитків та службових посвідчень. Тому картка тернополянина – це обмеження гарантованих законом прав та пільг, які беззаперечно визначені та діють по всій території України.
У змінах до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті не зазначається прив’язка громадян до місця прописки чи проживання. Тобто – передбачено введення електронних квитків загального значення – студентські, учнівські, пенсійні чи службові незалежно від місця реєстрації і без її прив’язки.
Питання: чому пенсіонер, працівник правоохоронного відомства, студент чи учень з райцентру або іншого міста, у яких нема картки файного міста, повинен платити за проїзд у Тернополі?