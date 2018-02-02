Введені соціальні картки у Тернополі – це порушення Закону України, оскільки простежується невідповідність із його нормами. Відповідно до ЗУ “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання , мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом.

Студенти, учні, пенсіонери, представники силових структур та інші громадяни України, які мають гарантовані законодавством та Конституцією України пільги, карткою тернополянина обмежуються у їх реалізації.

Що це означає: пенсіонер, який має 55 років трудового стажу, ветеран праці, але проживає за межами Тернополя, приїжджаючи до нашого обласного центру, змушений оплачувати проїзд, тоді як літні люди з карткою, їздять безкоштовно та користуються більшими привілеями, наданими Тернопільською міською радою.

І це при тому, що пенсійне посвідчення безтермінове і діє на всій території України. Це саме стосується і учнівських, і студентських квитків та службових посвідчень. Тому картка тернополянина – це обмеження гарантованих законом прав та пільг, які беззаперечно визначені та діють по всій території України.

У змінах до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті не зазначається прив’язка громадян до місця прописки чи проживання. Тобто – передбачено введення електронних квитків загального значення – студентські, учнівські, пенсійні чи службові незалежно від місця реєстрації і без її прив’язки.

Питання: чому пенсіонер, працівник правоохоронного відомства, студент чи учень з райцентру або іншого міста, у яких нема картки файного міста, повинен платити за проїзд у Тернополі?