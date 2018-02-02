Тернопільський студент Тарас Радь – тричі чемпіон України з лижних гонок та біатлону!

Тарас Радь здобув три «золоті» медалі на чемпіонаті України з лижних гонок та біатлону. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у змаганнях, які 5 днів тривали у селі Яворів, що на Львівщині, приймали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору з десяти областей України.

Тернопіль на змаганнях представляв майстер спорту України міжнародного класу, студент факультету фізичного виховання ТНПУ Тарас Радь, – повідомляє сайт навчального закладу. Змагаючись серед чоловіків в категорії сидячи, клас LW 10-12, Тарас тричі посідав перші місця, стаючи переможцем у біатлоні (спринт) на дистанції 7,5 км, у лижних гонках (вільний стиль) 10 км та у лижних гонках спринт (класичний стиль) 1.2 км.

Відтак він тричі здобув звання чемпіона України.

Тренує спортсмена заслужений працівник з фізичної культури і спорту та заслужений тренер України Віктор Федорчак.