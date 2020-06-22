Лановецька РДА припинила надання субсидій п’ятьом сім’ям

П’ятьом сім’ям у Лановецькому районі припинено надання раніше призначеної житлової субсидії. Про це повідомляє Лановецька районна державна адміністрація.

Причиною прийняття такого рішення комiсiєю при районній державній адміністрації з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових субсидій та про включення до ЄДАРПу інформації про пільговика за місцем фактичного проживання стала наявність обставин, про які громадянин не повідомив на протязі 30 календарних днів з дня їх виникнення.

На своєму засіданні, що відбулось в онлайн режимі, комісія розглянула 22 звернення:

9 звернень громадян стосувались призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

1– про призначення житлової субсидії, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства, є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку);

1 – подання управління соціального захисту населення щодо призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого (рідкого) пічного побутового палива в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї, додаткових документів, що необхідні для розгляду комісії та ознайомлення з актами обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

4 – подання управління соціального захисту населення щодо призначення житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП домогосподарствам у членів сім’ї яких взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

2 прохання про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

5 – подань про припинення надання раніше призначеної житлової субсидії при наявності обставин, про які громадянин не повідомив на протязі 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Згідно рішення комісії, на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сімей, управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації доручено:

1. задовільнити заяви щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 7 сім’ям, відмовити – 2 сім’ям ;

2. задовільнити заяви щодо призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 7 сім’ям;

3. припинити надання раніше призначеної житлової субсидії при наявності обставин, про які громадянин не повідомив на протязі 30 календарних днів з дня їх виникнення – 5 сім’ям.

4. задовільнити заяви щодо включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги – 2 сім’ям.