“Куплені” Надалом будуть відповідати у суді

Майже рік Тернопіль «хитає» через примху мера-свободівця Сергія Надала усунуту з політичного середовища трьох депутатів Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Страх міського голови зустрічатися в сесійній залі з сильними опонентами, вочевидь, на стільки міцний, що Сергій Віталійович не жебрував нічим: зробив з рідної партії «Свобода» псів на прив’язі, які від сесії до сесії тримали оборону входу до міськради трьом депутатам; проспонсорував регулярне обливання брудом опонентів та навіть «прикупив» до колекції Територіальну виборчу комісію. Саме «прикупив». Адже як по-іншому пояснити голосування членів ТВК за відкликання Сороколіта, Турського та Навроцького у четвер, 25 січня? Та про все по порядку!

З чого все починалося?

Слід нагадати, що ВО “Свобода” в травні запустила збір підписів щодо відкликання Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького з міськради Тернополя. Згідно закону виборчком мав 20 днів, щоб перевірити достовірність поданих документів «Свободою» і винести свій вердикт, власне, не пізніше 7 липня 2017 року. Папери частково проаналізували, проте рішення, через неодноразову відсутність кворуму, прийняти не встигли, залишивши питання відкликання у статусі «без розгляду».

Щоправда, через порушення, які виявили члени ТВК, прийняти рішення на користь ВО «Свободи», яка виступала ініціатором відкликання, – було б, як мінімум, аморально, а як максимум – незаконно. Позаяк на поверхню «сплили» підроблені підписи, «підставні» відкликанти і т.д. Тому, вочевидь, тогочасні члени ТВК утрималися підсумовувати те, що суперечило закону. Власне, після 7 липня ц.р. про цю історію вже мали б забути, але…

В супереч процедурі та факсефікації документів, засідання ТВК скликали продовж півроку, намагаючись таки позбавити мандатів трьох «незручних» для «свободівської» влади депутатів. При цьому ініціаторами порушення виступають люди, які навіть не брали участі в перевірці підписів, які були надані ТВК для відкликання екс-свободівців.

Підтримали наосліп!

Власне 25 січня 2017 року відбулося чергове, штучно скликане, засідання ТВК, на якому уже знайшлися голоси за відкликання екс-свободівців. Щоправда взяли на себе відповідальність за це досить серйозне рішення люди, більшість з яких в очі не бачили документів, поданих ВО «Свободою».

Адже за півроку територіальна виборча комісія кілька разів змінювала обличчя. Зокрема, декого з тих, хто аналізував документи щодо відкликання екс-свободівців, усунули від процесу, а на їх місце «приставили» нові імена.

Приміром, ввела нового члена ТВК «Громадянська позиція» (Марія Мацук). Два «свіжі» обличчя з’явилися від ВО «Батьківщини» (Сліпченко Тетяна та Андрієшин Ніна). Також, того ж таки 25 січня, у виборчком зайшли двоє нових представників від «Радикальної партії» (Атамась Григорій та Савчук Тетяна), які, між іншим, теж синхронно голосували «за» відкликання» екс-свободівців.

Замінили навіть представника ВО «Свободи» (Заворотний Віктор). Останній, хоч усі терміни для відкликання й спливли, від засідання до засідання намагавсяся «просунути» питання про відкликання Сороколіта, Турського та Навроцького. Хоча й сам пан Віктор документи та підписи фактично не аналізував.

І, як не парадоксально, але саме вище згадані люди активно підтримали питання про відкликання, незважаючи на порушення процедури, прострочені терміни, та, що головне, – вони в очі не бачили підписних листів, які подавала ВО «Свобода».

Іншими словам вони не перевіряли достовірність підписних листів за відкликання екс-свободівців. Вони навіть не просили бодай ознайомитися з паперами, перш ніж тягнути руку вгору – «за!». Ба більше! Деякі члени ТВК під час засідання навіть не могли пригадати, як звуть тих депутатів, яких вони відкликають.

Фільм з «оплаченим» фіналом?

Збоку засідання виборчкому нагадувало завідома запланований сценарій з одним, визначеним фіналом. Мабуть, така синхронність базується не тільки на словах, адже члени ТВК підписалися під рішенням, в якому порушення ледь не на кожному кроці.

Приміром, на одному із засідань у червні ц.р. члени ТВК самостійно проводили вибіркове опитування за допомогою телефонних дзвінків членів ініціативних груп з відкликання депутатів і виявили, що дехто з них губився у відповідях, дехто взагалі спростував свою участь у процесі відкликання. За словами самих відкликантів, в усі три ініціативні групи ввійшли не реальні виборці депутатів, а виключно партійці-«свободівці». Крім того, члени ТВК помітили, що деякі підписні листи були заповнені одним почерком та однією кульковою ручкою. Крім того, підписи не збігалися з тими, що наявні на копіях паспортів. Це далеко не усі порушення, які встигли зафіксувати ще влітку члени ТВК, про що неодноразово писали в ЗМІ.

Цікаво також, що на жодне засідання ТВК так і не з’явився бодай один виборець екс-свободівців, з тих, які вимагають позбавити їх мандатів. Не приходили також ініціатори відкликання. Нагадаємо, що «локомотивом» з відкликання Івана Сороколіта, принаймні на папері, рахується теж «свободівець», депутат обласної ради Володимир Бобко, а за позбавлення мандата Ігоря Турського виступала новоспечена «свободівка» Оксана Биць.

Щодо голови ініціативної групи з відкликання депутата Навроцького, то ним виступає широковідомий місцевий скандаліст, екс-бютівець, депутат-«свободівець» Олександр Башта. Він, принаймні, кілька разів з’являвся на ТВК, хоча й не є виборцем Навроцького: живе в протилежному найвіддаленішому мікрорайоні міста.

Натомість на засідання регулярно приходили реальні виборці екс-свободівців, щоб підтримати своїх депутатів. Та це абсолютно не насторожувало новопризначених членів ТВК. Подейкують, що така завзятість якнайшвидше відкликати екс-свободівців – не дешеве задоволення. Мовляв, члени виборчкому «брали» від 1 до 10 тис. у.о. за голос. Якщо це так (а сумніві після вище сказано все менше), тоді зрозуміло, чому ТВК спрацювало хоч і на осліп, але так злагоджено.

Правда, людей не обманути. Після повідомлення про те, що ТВК проголосувало за відкликання Сороколіта, Турського та Навроцького, вбік членів виборчкому полетіло ряд гнівних коментарів, а щодо екс-свободівців, то їх тернополяни, навпаки, підтримали, бо розуміють, хто насправді стоїть за цим сценарієм.

Хоча й ставити крапку в цій історії зарано. Адже порушень було більше ніж достатньо, щоб екс-свободівці далі змогли захищали свої права у суді. І якщо під час голосування члени ТВК ховалися за спинами одне одного, то у суді доведеться персонально пояснювати свій голос за те, чого в очі не бачив. Можна припустити, що ці судові засідання стануть вкрай цікаві для громадськості…

P.S. Цікаво, що в день відкликання екс-свободівців, ТВК мало б проголосувати і за відкликання трьох екс-батьківщинівців. Принаймні такою була домовленість між політичними силами. Однак проти екс-батьківщинівців, несподівано для всіх, бракнуло голосів від тих партій, які, за неофіційними даними, вважаються контрольовані міським головою Сергієм Надалом. Фактично Сергій Віталійович вкотре «розвів» тимчасових союзників. Цікаво, в які залежності ще тепер «вляпається» «Батьківщина», аби відкликати трьох своїх неугодних депутатів.