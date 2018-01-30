На Тернопільщині торгували дітьми
За останні роки на Тернопільщині відповідні служби виявили 53 особи, які постраждали від торгівлі людьми, серед них –двоє дітей. В одному із випадків неповнолітню використовували для трудової експлуатації в Росії.
- Вона була в трудовій експлуатації в Краснодарському краї Російської Федерації. Після повернення, коли їй виповнилося 18 років, вона підтвердила статус постраждалої від торгівлі людьми і повний пакет допомоги. Зараз вона повністю реабілітувалась – вийшла заміж, народила дитину, давала свідчення в кримінальному провадженні, – говорить заступник голови правління ТМЖК «Відродження нації» Марина Пасєчник.
Інший випадок пов’язаний із примушенням до жебрацтва.
- Зафіксований факт, коли бабця примушувала свою внучку ходити по електричках жебрати. Вона настільки вплинула на цю дитину, що їй це подобалось. Працівники поліції зреагували, її доставили в центр соціально-психологічної реабілітації, з нею провели роботу, – розповідає начальник відділу ювенальної превенції ГУ НП в Тернопільській області Петро Тихович.
Допомогти виявити такі випадки закликають громадськість. Про примушення дітей до жебрацтва, інші підозрілі ситуації просять повідомляти на лінію 102.
Адріана Білецька