На Тернопільщині торгували дітьми

За останні роки на Тернопільщині відповідні служби виявили 53 особи, які постраждали від торгівлі людьми, серед них –двоє дітей. В одному із випадків неповнолітню використовували для трудової експлуатації в Росії.

Вона була в трудовій експлуатації в Краснодарському краї Російської Федерації. Після повернення, коли їй виповнилося 18 років, вона підтвердила статус постраждалої від торгівлі людьми і повний пакет допомоги. Зараз вона повністю реабілітувалась – вийшла заміж, народила дитину, давала свідчення в кримінальному провадженні, – говорить заступник голови правління ТМЖК «Відродження нації» Марина Пасєчник.

Інший випадок пов’язаний із примушенням до жебрацтва.

Зафіксований факт, коли бабця примушувала свою внучку ходити по електричках жебрати. Вона настільки вплинула на цю дитину, що їй це подобалось. Працівники поліції зреагували, її доставили в центр соціально-психологічної реабілітації, з нею провели роботу, – розповідає начальник відділу ювенальної превенції ГУ НП в Тернопільській області Петро Тихович.

Допомогти виявити такі випадки закликають громадськість. Про примушення дітей до жебрацтва, інші підозрілі ситуації просять повідомляти на лінію 102.

Адріана Білецька