«Саймон Чернявський більше не буде користуватися нашою землею» — селяни перемагають «Мрію» у суді



Вперше в Україні селяни виграли суд проти великого агрохолдингу «Мрія». Не зважаючи на намагання юристів «Мрії» всіляко відтягувати судові процеси, Феміда все таки стала на бік людей. Нагадаємо, рік тому жителі села Крогулець та Новий Нижбірок вирішили позиватися до агрохолдингу. Причиною позову стало те, що більшість договорів на оренду паїв у цих селах виявилося підробленими. Селяни підписували з фірмою оренду на термін до 5-ти років. А потім виявили, що їхні підписи підробили, а договори продовжили на 10 років. Зараз в судах перебуває 12 таких справ, одну з яких вже виграли. Ще по двох справах вже надані експертні висновки, що підписи людей дійсно були підроблені. Проте керівники «Мрії» вперто не хотіли цього визнавати.

У селі ж люди радіють, що нарешті позбуваються неволі і гніту Саймона Чернявського. «Дуже добре, що Саймон Чернявський більше не буде користуватися нашою землею. Ми самі дамо раду і самі будемо її обробляти», — говорить житель Крогульця Зеновій Братак. Селяни кажуть, що такого чужожемця-господарника не хочуть навіть бачити. Сподіваються лише, що їхні землі після «господарювання» «Мрії» будуть не менш родючими ніж до того.

Юристи ж кажуть, що згідно рішенням Гусятинського суду керівники кластеру «Мрії» повинні негайно віддати земельну ділянку в натурі і не залежно чи там вже щось посіяно. Люди ж додають, що чекати до закінчення врожайного сезону не будуть, бо це їхня власність і вони мають право роботи з нею, що забажають. Якщо ж «Мрія» не віддасть землю, то вдень і вночі боронитимуть її з вилами в руках, але чужинців не допустять.