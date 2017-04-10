Міський голова Тернополя Сергій Надал розпочав процес ліквідації “Свободи”?

Минулий тиждень був насиченим політичними подіями. Всі вони були пов’язані з Тернопільською міською радою.

Понеділок виявився невдалим для керівництва ради, яке окрилене голосуванням більшості депутатів за Генплан, вирішило продовжити сесію по накату. Але не склалося. Як холодний душ спрацювала відсутність кворуму для продовження сесії. І як би хто не роз’яснював причин такої поведінки депутатів, очевидним є одне: депутати продовжують вимагати, щоб з ними рахувалися. Навіть ті, кого нагнули (читай: з ким домовилися) голосувати за зміни до Генплану.

І вже після перемовин, у вівторок сесія спокійно продовжила свою роботу. Але депутатам ніхто не збирався пробачати. Ні відмову голосувати по Генплану, ні за озвучені позиції на сесії 4 квітня.

Спочатку про помсту з боку керівництва міста заявив Петро Ландяк. Розподіл коштів по округах, де його колеги-депутати з «Громадянської позиції» не отримали бажаного, він назвав помстою за непідтримку змін до Генплану.

На подібне ставлення скаржилися і інші народні обранці, але не так голосно. Можливо, торги ще тривають і проведення робіт на округах напряму залежатиме від лояльності депутата до керівництва міста та результативність його голосування за потрібні рішення.

На сесії 4 квітня депутати з ініціативи свободівця Івана Сороколіта не підтримали підготовлений виконавчими органами проект рішення, відповідно до якого керівнику міського відділу поліції надають землю під вікнами будинку воїна АТО.

На цій же сесії свободівець Ігор Турський виступив головним опонентом при розгляді рішення щодо взаємовідносин міської ради та довколишніх сіл. Нагадаємо, що влада міста вимагає сплачувати за дітей, які відвідують міські дитячі садочки, але не проживають в місті Тернополі.

Перед цим комісія під керівництвом І.Сороколіта одностайно рекомендувала виконкому та КП « Тернопільміськтеплокомуненерго » “призупинити усі роботи пов’язані з будівництвом, підготовкою, запуском чи експлуатацією котелень на альтернативних видах палива і розпочинати їх лише після позитивних результатів місцевих громадських слухань, позитивних висновків екологічної експертизи, одержання усіх необхідних дозволів та окремого рішення міської ради по кожній з таких котелень”, чим фактично визнала, що котельні на торфі далекі до норм, про що неодноразово говорили і прості тернополяни і громадські активісти разом з фахівцями .

Реакція на таке вільнодумство не заставила себе довго чекати: І Сороколіта, і Турського, а за компанію і Навроцького (який попав в немилість ще раніше і вже був позбавлений посади голови міської організації та керівника фракції свободівців) взагалі виключили з партії.

До речі, всі троє не останні люди у ВО «Свобода». Ігор Турський був свого часу правою рукою Сергія Надала на виборах 2010 року, за що 5 років відпрацював секретарем ради. Роман Навроцький ще донедавна очолював міську партійну організацію та керував фракцією свободівців в міській раді. Іван Сороколіт під час виборів 2015 року набрав найбільшу підтримку виборців не лише в межах свободівських кандидатів, але і по місту загалом. Він же реалізовує низку іміджевих для партії проектів: створення мережі публічних веб-камер, впорядкування роботи операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів і приватизація кімнат у гуртожитках, де проживає чи не головний виборець ВО «Свобода». Він же (разом зі згадуваним уже Петром Ландяком) опинився вище у рейтингу «Сто кращих тернополян», ніж міський голова Сергій Надал.

Офіційне формулювання виключення з партії діючих міських депутатів – за несинхронне голосування.

Вигоду з такого стану речей отримав безпосередньо міський голова, який добре пам’ятає, як йому було комфортно у минулому скликанні ради, коли свободівці мали більшість та завдяки «партійній дисципліні» давали можливість проводити всі потрібні рішення.

Навіть перебуваючи в тіні прийняття рішення партії про виключення окремих свободівців, Сергій Надал виглядає переможцем. Особливо на фоні керівника обласної організації Олега Сиротюка та нардепа Михайла Головка, які фактично добровільно віддали право керувати «Свободою» в області Сергію Віталійовичу. Напевне, кожен з них отримав свою вигоду: Михайло Головко низку приміщень в центрі міста в безкоштовне користування, а дружина Олега Сиротюка Наталія Турецька стане депутатом міської ради, в разі складання депутатських повноважень тими, кого виключили з партії. А брат голови ТОО ВО «Свобода» Михайло Сиротюк смиренно проголосував за зміни до Генплану.

Крім того, депутатами можуть стати Леонід Бицюра (людина з орбіти О.Сиротюка, працює заступником міського голови) та Ігор Костюк (керівник «Студентської Свободи», був помічником нардепа-свободівця, відсидів пару днів за події 9 травня 2013 року в Старому парку Тернополя). Не зможе стати депутатом міської ради Михайло Чорненький (був кандидатом, але не пройшов через невисокий результат підтримки виборців), який, підтримуючи своїх друзів, написав заяву на вихід з ВО «Свобода», у зв’язку з «нерозумінням позиції та дій партійного керівництва».

Нові депутати зможуть підсилити більшість під міського голову, а приклад тих, кого вигнали з партії, лякатиме інших внутрішньопартійних бунтарів.

Все складається в користь Сергія Надала та ВО «Свободи». Якби не одне але – велика кількість небайдужих тернополян підтримують І.Сороколіта, І.Турського та Р.Навроцького. Особливо – їхні виборці.

Цілком реально, що, отримавши підконтрольну більшість зараз, Сергій Надал не зуміє змобілізувати прихильників ВО «Свобода» на наступні місцеві вибори. Вибори 2015 року – яскравий тому приклад.

Така собі «Піррова» перемога…

Терен