В одному із закладів харчування Тернополя салат подали… з обручкою кухаря (Фотофакт)

В одному із тернопільських закладів харчування в замовленому салаті знайшли приголомшливий “інгредієнт”.

Про це в мережі Фейсбук пише Юлія Ковальчук.

“Замовила салат в одному з закладів Тернополя, – пише Julia Kovalchuk. — В бонус отримала золоту каблучку кухаря. Казала офіціантка, що він дуже дякував, що повернула”.

У коментарях до посту неприємно здивована гостя закладу зазначила, що свого часу тут побувала Оля Фреймут з “Ревізором”, але відзнаку закладу не дали, нібито через те, що тут наливали алкоголь неповнолітнім.