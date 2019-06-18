Неймовірне: навіщо люди «скинулись» грошима кандидату у нардепи від Тернополя?

Близько п’ятдесяти тисяч гривень отримав на рахунок Іван Сороколіт – переможець першого у Тернополі відкритого, публічного праймерізу з обрання кандидата у народні депутати по округу №163 (м. Тернопіль).

Кошти люди надсилали, щоб оплатити офіційну заставу до Центральної виборчої комісії.

«На заставу в ЦВК кошти зібрано! Публічним збором! Невеличка, але точно перемога. Вчора, на шостий день збору коштів, одержав 8200 гривень. Всього зібрано 45 тисяч 600 гривень, при необхідних для застави 42 тис. грн.»,- написав Іван Сороколіт на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Кандидат у нардепи пише, що витратить також певну суму власних заощаджень. Ту, яку б пожертвував незалежно від того чи був би висунутий кандидатом від команди Сила Людей Тернополя.

«Зараз мені особливо приємно, що застава в ЦВК профінансована не мною, а понад трьома десятками тих, хто бажає бачити мене депутатом Верховної Ради. Це дуже круто! Дякую усім, хто долучився! Будуємо політику нової якості разом! Це непросто. Але це працює!»,- переконаний Іван Сороколіт.